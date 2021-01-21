Лучшие учащиеся профсоюзных спортшкол Брестской области получат стипендии

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21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестское областное объединение профсоюзов назначило специальные поощрительные выплаты учащимся спортивных школ на первое полугодие 2021 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор областного спортивного клуба ФПБ Федор Калинкевич. В списке стипендиатов - 16 воспитанников детско-юношеских спортивных школ профсоюзов региона, показавших высокие результаты в прошлом году. Среди них победители республиканских спартакиад, чемпионатов и первенств, областных турниров, олимпийских дней молодежи, члены резерва национальных сборных в различных видах спорта. В течение полугодия перспективные атлеты будут получать профсоюзную стипендию в Br30. Самому юному стипендиату - учащемуся Барановичской СДЮШОР по спортивной гимнастике и боксу Станиславу Павлюченко 11 лет. В его активе - 2-й разряд по спортивной гимнастике, второе место в республиканском первенстве по многоборью, членство в постоянном составе резерва сборной команды страны. В списке еще одна талантливая воспитанница этой школы - 12-летняя Валерия Бигель, победитель первенства Беларуси в многоборье и упражнении на бревне. Юная спортсменка имеет 1-й разряд по спортивной гимнастике, входит в резерв национальной сборной. Пятеро стипендиатов поощряются денежными премиями не в первый раз. Среди них - победитель первенства Беларуси по спортивной ходьбе учащаяся областной центральной СДЮШОР профсоюзов по легкой атлетике Алеся Саваневская, воспитанник Брестской СДЮШОР по акробатике и бадминтону победитель республиканского первенства по спортивной акробатике в мужской паре, кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике Андрей Власюк. Отмечены также достижения и успехи сельских спортивных школ. Так, стипендии назначены воспитаннице Мотольской СДЮШОР, серебряному призеру республиканских соревнований по футболу среди девочек U-13 Александре Василевич и бронзовому призеру чемпионата Беларуси по бейсболу учащемуся ДЮСШ ППО ОАО "Пинскрайагросервис" Всеволоду Решетило. Кстати, расположенная в городском поселке Логишин ДЮСШ - единственная среди сельских спортивных школ страны, где культивируется бейсбол. В прошлом году она заняла второе место в республиканском первенстве. В Брестской области функционируют 16 учебно-спортивных учреждений профсоюзов, которые специализируются по 20 видам спорта. Наиболее массовыми являются легкая атлетика, футбол, гребля академическая и гребля на байдарках и каноэ, борьба. С 2009 года Брестское областное объединение профсоюзов поддерживает самых успешных юных спортсменов специальными поощрительными выплатами.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!