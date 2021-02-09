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09 февраля 2021, 07:52

Лучшие участники МООП Брестской области соберутся на форум в Столине

Фото из архива
Фото из архива

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Областной форум участников молодежных отрядов охраны правопорядка пройдет сегодня в Столине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном комитете БРСМ.

В мероприятии примут участие лучшие представители молодежного правоохранительного движения области - всего ожидается более 40 человек. Форум проводится впервые и приурочен ко Дню рождения МООП, который отмечается 6 февраля. Впредь мероприятие планируют сделать ежегодным.

В программе - открытый диалог "Безопасность жизнедеятельности как важнейший фактор стабильного развития", экскурсия в Столинский образовательный центр безопасности МЧС, спортивные соревнования. Ребята будут состязаться в стрельбе из пневматической винтовки, мини-футболе, плавании. Победителей определят в личном зачете по сумме очков во всех видах спортивной программы. Сильнейших наградят грамотами и медалями.

Организуют форум областной и районный комитеты БРСМ, главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома, Столинский РОЧС, управление спорта и туризма облисполкома.

В Брестской области действуют 65 молодежных отрядов охраны правопорядка, в состав которых входят 1040 человек. Бойцы участвуют в охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-массовых мероприятий, содействуют профилактической работе по предупреждению пожаров, обучению населения основам безопасной жизнедеятельности. Также члены МООП участвуют в проектах по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, популяризации и развитии молодежного правоохранительного движения в регионе.-0-

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