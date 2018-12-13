Лучшие видеоролики, эссе, плакаты о рациональном использовании воды выбрали в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей детского творческого конкурса Вода.by наградят сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минскводоканал".

Всего организаторам поступило более 100 работ на тему "Вторая жизнь воды" из разных школ города и центров дополнительного образования. Победителей определили по трем номинациям - эссе, видеоролик, рекламный баннер (плакат).

Конкурс впервые прошел в 2017 году. Тогда в нем приняли участие более 150 учреждений образования. Видеоролику, который получил Гран-при, присвоили статус социальной рекламы. Сегодня он находится в активной ротации на национальных телеканалах.

Организаторами творческого состязания выступили комитет по образованию Минского горисполкома, УП "Минскводоканал", Минский государственный туристско-экологический центр детей и молодежи. Его цель - формирование активной социальной позиции по отношению к рациональному использованию водных ресурсов и бережному отношению к окружающей среде, активизация исследовательской деятельности школьников.

Идея конкурса соответствует национальным целям в области устойчивого развития и направлена на пропаганду предотвращения загрязнения рек, озер, водохранилищ, недопущения засорения системы канализации в городе.-0-