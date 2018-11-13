Лучших бойцов студотрядов Минска наградят 14 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших представителей студенческих отрядов столицы, а также нанимателей наградят 14 ноября в Минске на закрытии третьего трудового семестра, сообщили БЕЛТА в городской организации БРСМ.

Мероприятие пройдет в Минском городском дворце культуры. Здесь представят летопись студотрядовского движения, организуют выставку стройотрядовских касок, фотозону "Труд крут". В церемонии награждения примут участие около 600 молодежных активистов, а также руководство Мингорисполкома, руководители организаций и предприятий города.

Будет звучать живая музыка, на сцене выступят известные белорусские исполнители Дядя Ваня, Дмитрий Кочаровский, группа BYCITI, вокально-эстрадный ансамбль "Сябрынка" и др. Те, кто опубликует самые яркие фото закрытия трудового семестра в социальных сетях с хештегом #СтудотрядFEST2018, станет участником интернет-розыгрыша, который состоится 20 ноября в прямом эфире официального аккаунта @minskbrsm.

В трудовом семестре городской штаб студенческих отрядов оказал помощь в трудоустройстве 3 тыс. 544 молодым людям, работало 300 студенческих отрядов - 43 строительных, 20 сельскохозяйственных, 67 педагогических, по 9 экологических и производственных, 151 сервисный. Ребята воспитывали детей в оздоровительных лагерях "Борок", "Полочанка", "Зубренок", трудились в УП "Минскзеленстрой", Боровлянском спецлесхозе, ОАО "Белбакалея", ОДО "Виталюр", КТУП "Минсктранс", СОАО "Коммунарка", ОАО "Белкнига", ОАО "Дорорс, ЗАО "Атлант", ЗЭБТ "Горизонт", ОАО "Сукно", КУП "Минскхлебпром". Строительные отряды были задействованы на БелАЭС, объектах "Минскводоканала", "МАПИДа", "Минскпромстроя".

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