Лучших хлеборобов Гомельского региона чествуют на "Дажынках" в областном центре

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лучших хлеборобов Гомельского региона чествуют сегодня на празднике тружеников села "Дажынкi-2021", который проходит в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков зачитал участникам и гостям фестиваля-ярмарки "Дажынкi" поздравительное послание от Александра Лукашенко. "Древний белорусский праздник окончания страды несет в себе глубокий смысл. Это время, чтобы от всей души поблагодарить аграриев за важный труд", - говорится в послании.

Глава государства обратил внимание, что нынешний праздник Гомельская область встречает с неплохими результатами. "Это значит, что и жители Беларуси, и многочисленные покупатели нашего продовольствия за рубежом будут в полной мере обеспечены качественными, натуральными и вкусными продуктами", - констатировал Президент. Он выразил убежденность, что агропромышленный комплекс юго-восточного региона будет и дальше активно развиваться, внедрять все самое лучшее, передовое и обязательно выйдет на лидерские позиции в республике.

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