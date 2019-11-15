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15 ноября 2019, 16:31

Лучших хлеборобов Могилевской области чествовали на "Дажынках"

15 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Областной фестиваль тружеников села "Дажынкi-2019" прошел сегодня в Могилеве. Во Дворце культуры области собрались представители всех районов, чтобы подвести итоги уборочной кампании и наградить передовиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время поздравления передовиков сельского хозяйства
Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время поздравления передовиков сельского хозяйства

Главным же событием стало подведение итогов областного соревнования. За достижение высоких показателей на уборке зерновых и зернобобовых культур в 2019 году первое место занял Шкловский район. Второе и третье место досталось Круглянскому и Кировскому районам соответственно. Высоких показателей достигли предприятия "Агрокомбинат "Заря", "Октябрь", "Александрийское", "Газовик-Сипаково", "Авангард", "Колхоз "Родина".

Свыше 1 тыс. т зерна намолотили 209 экипажей, из которых 17 - молодежных. А экипажи "Агрокомбината "Заря" Могилевского района под руководством Алексея Макосова и Александра Веротурова, старшего комбайнера сельхозпредприятия "Александрийское" Шкловского района Виктора Мильто показали лучшие результаты по намолоту в стране.

Это не единственные рекорды Могилевского региона. Абсолютный рекорд республики по перевозке зерна от комбайнов принадлежит водителю из "Агрокомбината "Заря" Владимиру Котову. Он перевез свыше 5 тыс. т зерна. Тысячу и более тонн зерна от комбайнов перевезли 273 человека, из них 30 - молодые водители. Звено операторов из этого же агрокомбината под руководством Михаила Белькова переработало на сушильных агрегатах свыше 22 тыс. т зерна, работы шли в круглосуточном режиме.

"Мы смогли превзойти результаты прошлого года, но все равно они остались скромными. Эта кампания была сложной не только для Могилевской области. Всем тем, кто трудился и внес свой вклад в уборку хлеба, мы говорим спасибо. И проведем большую работу, чтобы в следующем году улучшить наши показатели по всем направлениям сельского хозяйства", - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

Леонид Заяц во время посещения ярмарки
Леонид Заяц во время посещения ярмарки

Леонид Заяц во время посещения ярмарки
Леонид Заяц во время посещения ярмарки

Он же вручил награды передовикам, среди которых главные агрономы: Евгений Селюгин (ЗАО "Агрокомбнат "Заря" Могилевского района), Сергей Иванов (филиал "Сельскохозяйственное производство "Газовик-Сипаково" республиканского унитарного предприятия "Могилевоблгаз" Шкловского района), Андрей Ясный (ОАО "Говяды-Агро" Шкловского района). Заслуженные награды получили инженеры, комбайнеры, водители, животноводы и все те, кто внес свой вклад в уборку хлеба.

Кроме этого, сертификаты на приобретение тракторов получили учреждения образования аграрного направления: Могилевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж имени К.П. Орловского, Климовический государственный аграрный колледж, Кричевский государственный профессиональный агро-технический колледж и Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.

Как отметил директор Могилевского агролесотехнического колледжа Георгий Малиновский, такое внимание к учебным заведениям не только приятно, но и важно. "Ведь инвестиции в образование - это инвестиции в экономику. Мы готовим квалифицированные кадры для сельского хозяйства, которые позже будут принимать участие в других уборочных кампаниях. Для нас важно техническое оснащение. Есть много разных отраслей: промышленность, культура, здравоохранение и образование, но без хлеба и молока не сможет нормально функционировать ни одна из них. Сельское хозяйство имеет большую значимость в комфортной жизни не только региона, но и всей страны", - отметил он.

Для гостей "Дажынак" была организована большая ярмарка-презентация. Здесь разместились более 300 предприятий из всех районов области, Могилева и Бобруйска. Каждое подворье подготовило яркую концертную программу, гостей встречали в национальных костюмах, песнями и танцами. На одной из площадок временно вырос мини-зоопарк. Его обитатели - павлины, кролики, гуси, лиса и песец - привлекали взгляды и объективы фотокамер. На главной сцене ярмарки у Дворца культуры области выступали коллективы со всего региона.-0-

Фото Олега Фойницкого

На "Дажынках" в Могилеве наградили коллективы столовых за организацию питания во время жатвыНа "Дажынках" в Могилеве наградили коллективы столовых за организацию питания во время жатвы
"Для работников общепита жатва - это тоже горячая пора, на которой приходится работать в усиленном режиме", - отметили в Могилевском областном объединении профсоюзов.

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Дажынкi Могилев Могилевская область
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