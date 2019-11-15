Лучших хлеборобов Могилевской области чествовали на "Дажынках"

15 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Областной фестиваль тружеников села "Дажынкi-2019" прошел сегодня в Могилеве. Во Дворце культуры области собрались представители всех районов, чтобы подвести итоги уборочной кампании и наградить передовиков, передает корреспондент БЕЛТА.
Главным же событием стало подведение итогов областного соревнования. За достижение высоких показателей на уборке зерновых и зернобобовых культур в 2019 году первое место занял Шкловский район. Второе и третье место досталось Круглянскому и Кировскому районам соответственно. Высоких показателей достигли предприятия "Агрокомбинат "Заря", "Октябрь", "Александрийское", "Газовик-Сипаково", "Авангард", "Колхоз "Родина".
Свыше 1 тыс. т зерна намолотили 209 экипажей, из которых 17 - молодежных. А экипажи "Агрокомбината "Заря" Могилевского района под руководством Алексея Макосова и Александра Веротурова, старшего комбайнера сельхозпредприятия "Александрийское" Шкловского района Виктора Мильто показали лучшие результаты по намолоту в стране.
Это не единственные рекорды Могилевского региона. Абсолютный рекорд республики по перевозке зерна от комбайнов принадлежит водителю из "Агрокомбината "Заря" Владимиру Котову. Он перевез свыше 5 тыс. т зерна. Тысячу и более тонн зерна от комбайнов перевезли 273 человека, из них 30 - молодые водители. Звено операторов из этого же агрокомбината под руководством Михаила Белькова переработало на сушильных агрегатах свыше 22 тыс. т зерна, работы шли в круглосуточном режиме.
"Мы смогли превзойти результаты прошлого года, но все равно они остались скромными. Эта кампания была сложной не только для Могилевской области. Всем тем, кто трудился и внес свой вклад в уборку хлеба, мы говорим спасибо. И проведем большую работу, чтобы в следующем году улучшить наши показатели по всем направлениям сельского хозяйства", - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.
Он же вручил награды передовикам, среди которых главные агрономы: Евгений Селюгин (ЗАО "Агрокомбнат "Заря" Могилевского района), Сергей Иванов (филиал "Сельскохозяйственное производство "Газовик-Сипаково" республиканского унитарного предприятия "Могилевоблгаз" Шкловского района), Андрей Ясный (ОАО "Говяды-Агро" Шкловского района). Заслуженные награды получили инженеры, комбайнеры, водители, животноводы и все те, кто внес свой вклад в уборку хлеба.
Кроме этого, сертификаты на приобретение тракторов получили учреждения образования аграрного направления: Могилевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж имени К.П. Орловского, Климовический государственный аграрный колледж, Кричевский государственный профессиональный агро-технический колледж и Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.
Как отметил директор Могилевского агролесотехнического колледжа Георгий Малиновский, такое внимание к учебным заведениям не только приятно, но и важно. "Ведь инвестиции в образование - это инвестиции в экономику. Мы готовим квалифицированные кадры для сельского хозяйства, которые позже будут принимать участие в других уборочных кампаниях. Для нас важно техническое оснащение. Есть много разных отраслей: промышленность, культура, здравоохранение и образование, но без хлеба и молока не сможет нормально функционировать ни одна из них. Сельское хозяйство имеет большую значимость в комфортной жизни не только региона, но и всей страны", - отметил он.
Для гостей "Дажынак" была организована большая ярмарка-презентация. Здесь разместились более 300 предприятий из всех районов области, Могилева и Бобруйска. Каждое подворье подготовило яркую концертную программу, гостей встречали в национальных костюмах, песнями и танцами. На одной из площадок временно вырос мини-зоопарк. Его обитатели - павлины, кролики, гуси, лиса и песец - привлекали взгляды и объективы фотокамер. На главной сцене ярмарки у Дворца культуры области выступали коллективы со всего региона.-0-
Фото Олега Фойницкого