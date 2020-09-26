Лучших хлеборобов области будут чествовать на "Дажынках" в Витебске 26 сентября

Фото из архива

26 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Лучших хлеборобов Витебской области будут чествовать сегодня на "Дажынках" в областном центре, сообщает корреспондент БЕЛТА. Организаторы подготовили культурно-развлекательную программу, которая включает множество выставок, показательные выступления подразделений МЧС, несколько спортивных соревнований. Гостей на площади Свободы ждет праздник традиционной культуры с танцами и песнями. Будут работать тематические площадки ГАИ и МЧС. В парке 1000-летия участники республиканского проекта "Властелин села" заложат семейную аллею. Во время "Дажынак" также откроют футбольный манеж и обновленный сквер по ул.Кирова. Горожане возле Дворца спорта смогут приобрести продукцию учреждений образования области. Праздничное шествие участников фестиваля-ярмарки по центральным улицам города в Летний амфитеатр начнется в 12.30, где разместится главная сцена. Затем состоится открытие праздника, чествование тружеников села и концерт. Во второй день фестиваля, 27 сентября, будут работать выставки караваев и сельхозтехники на площади Победы. В разных частях центра города состоятся концертные выступления и музыкальные программы. Центральным событием станет открытие Доски почетных граждан Витебска и двух мемориальных досок. В этом году в Витебской области аграрии собрали более 1 млн т зерна. Четверть каравая сформировали Оршанский и Витебский районы. Последнему удалось достичь исторического максимума и намолотить 117 тыс. т хлеба. В следующем году областной праздник тружеников села примет Шумилино.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!