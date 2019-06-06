Лучших юных художников Минской области выберут по итогам конкурса-пленэра

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших юных художников Минской области назовут сегодня в Червене по итогам областного конкурса-пленэра "Фарбы роднай зямлі", сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Мероприятие посвящено 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко. Поэтому в первый день пленэра 3 июня школьники посетили музей композитора в Смиловичах, где ознакомились с жизнью и творческим наследием известного белоруса. Вниманию посетителей представили ноты и записи произведений на многочисленных пластинках и кассетах, фотоснимки оперных постановок, сценические костюмы Варшавского оперного театра.

После посещения музея и в последующие два дня художники отображали на холстах природную красоту городского поселка Смиловичи, агрогородка Рованичи и поселка Озерный.

Всего в конкурсе принимают участие 34 учащихся детских школ искусств столичного региона. Лучших выберут в двух возрастных группах: младшей (11-13 лет) и старшей (14-16 лет). Победителей назовут в Червенском районном центре культуры и досуга.

В этом году пленэр собрал юных талантов в двадцатый раз. Цель мероприятия - выявить и поддержать способную молодежь, помочь в развитии творческих способностей, приобщить школьников к культурному наследию страны. Организатором выступает Миноблисполком.-0-