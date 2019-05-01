Лучших мастеров области чествовали в Гомеле

1 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Победителей регионального смотра-конкурса профессионального мастерства "Гомельский мастер - 2019" чествовали в Гомеле на мероприятиях, приуроченных к Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Звания "Гомельский мастер" удостоены почти 40 лучших представителей различных профессий. Некоторые из них заслуженные награды получили накануне. Сегодня же на праздничную сцену на площади Восстания поднялись 12 человек. Награды вручил председатель областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. Он подчеркнул, 1 Мая - праздник, когда звучат поздравления и слова благодарности в адрес людей, которые, качественно выполняя поставленные перед ними задачи на своем рабочем месте, приносят блага для всего общества.

Председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов

Алексей Неверов и Татьяна Михеенко

В числе "Гомельских мастеров" - лесничий Чирковичского лесничества Светлогорского лесхоза Николай Годлевский, кондитер конфетно-шоколадного цеха "Спартака" Татьяна Михеенко, врач-оториноларинголог областной клинической больницы Светлана Колесникова, кондитер кафетерия торговой компании "Алеся" Галина Симоненко, лаборант химического анализа Гомельского химзавода Анастасия Ерофеева, мастер электрического цеха Гомельской ТЭЦ-2 Александр Карловский, страховой агент "Белгосстраха" по Гомельскому району Ирина Олешкевич, специалисты по работе с клиентами Гомельского филиала "Белтелекома" Мария Семенцова и Дмитрий Благушин, бармен Гомельского филиала потребкооперации Павел Базылев, менеджер по персоналу КУП "Кинотавр", председатель первичной профсоюзной организации Наталья Горбачева.

Также нагрудный знак "Гомельский мастер" и денежный сертификат вручены учителю математики гимназии №51 Гомеля Александру Струку, ученики которого из года в год становятся победителями различных интеллектуальных соревнований и республиканского, и международного уровней. "В этом году на республиканской олимпиаде шесть человек получили дипломы. Успехи учеников важнее, чем собственные", - поделился преподаватель.

Алексей Неверов и Александр Струк

Сегодня праздник, несмотря на капризы погоды, повсеместно объединил жителей региона. Площадки, которые уже стали традиционными местами встреч для трудовых коллективов, работают и в областном, и в районных центрах. Например, концертно-развлекательна программа с конкурсами, играми, викторинами организована на летней эстраде на территории дворцово-паркового ансамбля.

Второй год подряд 1 мая молодежный совет областного объединения профсоюзов проводит акцию, во время нее воспитанникам Улуковской школы-интерната, которые добились определенных успехов в учебе, спорте, дарят билеты-браслеты, позволяющие целый день раз кататься на аттракционах в городском парке.

Задействована в Гомеле в этом году и площадка на набережной реки Сож - здесь проходят спортивные мероприятия: водная регата, легкоатлетический пробег памяти В.Б.Макаренко, а также соревнования по 10 видам. На маршрут вышел в областном центре и тематический профсоюзный троллейбус, который отражает важные направления деятельности объединения. На его бортах - информация об основных целях профсоюзов, адрес профсоюзного интернет-ресурса, номер телефона доверия, по которому можно в том числе получить консультации специалистов относительно трудового законодательства, прав и т.д.

В беседе с журналистами, говоря о результатах работы, заместитель председателя областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская, отметила, что в этом году в регионе благодаря помощи профсоюзов возвратили порядка Br20 тыс. незаконно удержанных денежных средств, создано почти 50 новых профсоюзных первичек. "Мир, труд, май - это незыблемые ценности. Безграничную ценность мира мы осознаем, глядя на те горячие точки, которые есть сегодня на карте мира. Каждый из нас должен трудиться, получая и заработную плату, и возможность самореализации. А май всегда ассоциируется с хорошим весенним настроением", - подчеркнула она.-0-

Фото Сергея Холодилина