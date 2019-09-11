Лучших медиаторов и переговорщиков Беларуси соберет турнир в Минске

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский интеллектуальный турнир по медиации и переговорам пройдет 18-19 сентября в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт мероприятия.
Соревнования соберут топ-менеджеров, переговорщиков, медиаторов, адвокатов и юристов. Проект, не имеющий аналогов, включает интеллектуальные и ролевые поединки в переговорах и медиации с элементами реальности. Участники продемонстрируют свои навыки ведения переговоров и узнают мнение ведущих экспертов страны.
В частности, попробует свои силы в турнире команда Министерства юстиции.
Внедрение медиации в различные сферы деятельности в Беларуси находится в фокусе внимания органов государственной власти и управления, инициативных групп. Медиация - востребованный и эффективный метод решения споров, который способствует уменьшению конфликтности в обществе и укреплению положительного имиджа государства.
Организаторы турнира - учебно-практическое учреждение "Центр медиации и переговоров" и частное унитарное предприятие "Консалтинговая группа "Максимум".-0-