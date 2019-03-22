Лучших парикмахера, визажиста и мастера по маникюру выберут на конкурсе в Молодечно

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVI Открытый конкурс "Мир красоты" по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису состоится 22 марта во Дворце культуры Молодечно, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Открытие запланировано на 10.00. Конкурс будет проходить в две смены. Участники I смены начнут работать в 10.30, второй - в 13.30. "Мир красоты" включает направления "Номинация для парикмахеров", "Эстетическая номинация" и "Номинация ногтевого сервиса". В программе - мастер-классы и выставки, во время которых представители индустрии красоты смогут обсудить широкий круг профессиональных тем, провести дискуссии с коллегами, обменяться опытом.

Также во время мероприятия пройдет большая выставка свадебных товаров и услуг "Территория свадеб". В числе участников - декораторы, кондитеры, фотографы, видеооператоры, ведущие праздников, шоумены. Посетителям предложат услуги ресторанов и кейтеринговое обслуживание. Экспозиции с цветами и растениями от флористов подарят присутствующим весеннее настроение, а блеск выставки ювелирных украшений добавит солнца и света.

Работы будут оценивать лауреаты чемпионатов красоты мира и Европы, неоднократные призеры международных и республиканских конкурсов. Завершится праздник стиля награждением победителей. Церемония пройдет в 17.30.

"Мир красоты" - совместный проект Молодечненского райисполкома, Дворца культуры Молодечно и Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси. Мероприятие уже более 20 лет предоставляет мастерам возможность отточить свое мастерство, выйти на более высокий уровень, получить признание профессионалов индустрии красоты и клиентов.-0-