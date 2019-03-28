Лучших пионеров, октябрят и вожатых региона назовут в Гомеле

28 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского конкурса лидеров "СуперТройка" среди членов общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" пройдет сегодня в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации ОО "БРПО" Артем Карпенко.

В областном Дворце творчества детей и молодежи за победу будут бороться более 200 пионеров, октябрят, вожатых. Напутственные слова конкурсантам адресует председатель Центрального совета ОО "БРПО" Александра Гончарова.

"Участники представят творческие выступления, должны будут правильно ответить на вопросы в интеллектуальном конкурсе, расскажут о навыках совместной работы "октябренок-пионер-вожатый", презентуют свои блоги и странички в интернете, видеоролики и др.", - рассказал председатель областной организации. По мнению собеседника, формат пионерского форума позволит раскрыть организаторские, коммуникативные способности конкурсантов, их креативность, познакомит с различными социальными инициативами, идеями.

В состав жюри войдут специалисты сферы образования, дополнительного образования детей и молодежи, СМИ. Судьи определят лучшую "СуперТройку" региона, которая представит область на республиканском этапе. Также жюри назовет обладателей званий пионервожатого года, пионера года и супероктябренка.

Республиканский конкурс лидеров "СуперТройка" общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" проводится среди октябрят, пионеров, организаторов пионерского движения. Среди основных целей форума - стимулирование работы лидеров пионерских дружин, самореализация членов организации, выявление лучших.-0-