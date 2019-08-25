Лучших по итогам жатвы наградили в СПК "Маяк Браславский"

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших по итогам уборочной кампании наградили в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Маяк Браславский" (Витебская область, Браславский район), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Заслуженные награды от профсоюзов и руководства предприятия сегодня получили около 60 человек.

"В Витебском регионе земли не самые богатые. Но на примере этого СПК мы видим, что успех во многом зависит не столько от балльности земли, сколько от грамотности руководителя, от верных управленческих решений", - сказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Александр Микша во время церемонии награждения лучших работников.

Результаты работы сельскохозяйственных предприятий во много зависят именно от руководителя, уверен Александр Микша. "Если принимаются грамотные управленческие решения, если руководитель не боится действовать и рисковать, то люди это видят и готовы работать с полной отдачей. И такой тандем руководства и коллектива всегда даст хороший результат. Тогда будет и стабильная зарплата, и хороший коллективный договор с дополнительными социальными гарантиями", - отметил он.

СПК "Маяк Браславский" первым в районе завершил уборку зерновых культур. Ежегодно предприятие увеличивает объемы производства и продажи сельскохозяйственной продукции. В 2019 году произведено 9,7 тыс. т зерна (в амбарном весе), или 109% к уровню 2018-го при урожайности 24,3 ц/га. По итогам шести месяцев заработная плата росла в соответствие с производительностью труда. Так, соотношение темпа роста выручки от реализации в расчете на одного среднесписочного работника и темпа роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы составило 1,04. Среднемесячная зарплата работников за январь-июнь текущего года - Br769.-0-