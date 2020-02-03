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03 февраля 2020, 21:20

Лучших представителей молодежных отрядов охраны правопорядка Минска будут чествовать 4 февраля

Музей Великой Отечественной войны. Фото из архива
Музей Великой Отечественной войны. Фото из архива

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ проведет 4 февраля церемонию чествования лучших представителей молодежных отрядов охраны правопорядка столицы, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете общественного объединения.

Торжественная церемония в музее Великой Отечественной войны, на которой отметят заслуги 150 лучших представителей молодежных отрядов охраны правопорядка, приурочена ко Дню МООП. Помимо этого ребята смогут узнать все о работе в Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Департаменте охраны Министерства внутренних дел. Завершится встреча открытым диалогом "#раЗАм".

А 6 февраля участники молодежных отрядов охраны правопорядка Белорусского республиканского союза молодежи отметят 16-летие со дня создания первых отрядов.

Молодежные отряды охраны правопорядка столичного БРСМ взаимодействует с Главным управлением внутренних дел Мингорисполкома, Минским городским управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям, Минской городской организацией ОСВОД, Государственным комитетом судебных экспертиз, управлением Следственного комитета по Минску.

Представители МООП за 2019 год совершили 130 выходов на дежурства с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям при проведении акций БРСМ "Летний патруль", "Зимний патруль", "Выход есть". Развивается взаимодействие с Министерством внутренних дел на спортивных объектах и на культурно-массовых мероприятиях, в том числе районных и университетских.

410 представителей МООП трудились на II Европейских играх: 300 - в роли стюардов под руководством дирекции, 70 человек работали с Главным управлением внутренних дел Мингорисполкома, в том числе переводчиками в оперативно-дежурной службе, 40 оказывали содействие предприятию "Столичный транспорт и связь".

Еженедельно бойцы МООП посещают тренировки по самообороне и общей физической подготовке. Минская городская организация БРСМ совместно с подразделениями Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям провела 37 учебно-тренировочных сборов для бойцов МООП.-0-

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