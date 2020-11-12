Лучших работников АПК чествовали в Могилевской области

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Дворце культуры области в Могилеве в преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса чествовали лучших работников и предприятия АПК. Заслуженные награды получили более 130 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравили аграриев Могилевской области и вручили им заслуженные награды заместитель премьер-министра Александр Субботин, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый, заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, замминистра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван Смильгинь, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, представители структурных подразделений облисполкома, трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий и организаций области.

Участники церемонии

"Сейчас весь мир лихорадит из-за финансового кризиса, сложное пандемическое время, когда не знаем, что будет завтра. В политическом плане год тоже выдался сложным. Очень непростая была весна и не менее сложная осень. И в этот год аграрии не только выстояли, не только доказали свою высокую профессиональную подготовку, работоспособность, но и прибавили. И когда глава государства узнал, что сегодня в Могилевской области праздник, сказал: "Срочно едь туда и от меня поклонись аграриям, скажи огромное спасибо, что выстояли, не оступились, помогли стране в этот момент, прибавив своим трудом. Скажи спасибо всем, каждому человеку, начиная от руководителя области и заканчивая рядовыми - доярками, животноводами, ветеринарами, агрономами", - отметил во время выступления Александр Субботин. - От себя хочу сказать: я счастлив, что судьба позволила поработать с вами плечом к плечу. За эти несколько месяцев видел, как горят ваши глаза весной, как вы пытались сделать свой регион лучше, как пытались каждое зернышко посадить в срок, соблюдая все технологии. Как мобилизовали все свои ресурсы, старались грамотно провести посевную кампанию и получить хороший результат. Мы видим, что сегодня уже середина ноября, а результаты Могилевской области продолжают прирастать. Огромное спасибо за труд, который вершите каждый день. Хочу пожелать, чтобы дела спорились, а результаты приносили удовольствие. И, чтобы оглядываясь назад, вы не теряли своего энтузиазма".

"Когда смотришь на богатый и увесистый дожиночный сноп Могилевщины понимаешь, что это не просто праздничный декор. В сегодняшних общественно-политических и экономических реалиях этот богатый сноп, выращенный трудолюбивыми руками хлеборобов области, является убедительным символом созидательной и здоровой Беларуси, - отметил Андрей Кунцевич.

"Символом той Беларуси, которая не поддалась на попытки раскачать нашу страну, расшатать ее государственные устои. Той Беларуси, которая знает, какой ценой дается хлеб, и как важно беречь мир и согласие в белорусском доме. Агропромышленный комплекс - это действительно золото нашей родины. А в сегодняшних непростых реалиях сельское хозяйство - одна из тех отраслей, которые обеспечивают рост нашей экономики".

Во время торжественного мероприятия Андрей Кунцевич зачитал аграриям поздравительный адрес от Президента. "Аграрии Могилевщины трудились дружно и слаженно. Механизаторы, животноводы, агрономы, специалисты элеваторов, руководители хозяйств и районов подошли к делу со всей ответственностью и самоотдачей. Область получила достойный урожай в 1,2 млн. т зерновых, увеличив на треть показатели предыдущего года. От всей души благодарю за ежедневную нелегкую работу, которая не останавливается ни в выходные, ни в праздники. От таких надежных и незаменимых людей, как вы, зависит стабильное будущее нашей любимой Беларуси. Убежден, что и в дальнейшем агропромышленный комплекс области будет движущей силой развития региона, ваши показатели будут расти, а рынки сбыта - расширяться", - говорилось в поздравлении.

Как отметил во время выступления председатель Могилевского облисполкома, аграрии своим трудом обеспечивают продовольственную безопасность страны. "В это непростое время вы, уважаемые труженики сельского хозяйства, делом подтверждаете свой патриотизм и любовь к своей земле, на полях и в цехах выражаете свою гражданскую позицию, делаете все, чтобы наша страна оставалась мирной, спокойной и самодостаточной", - отметил Леонид Заяц.

"В текущем году мы не испытывали проблем с дизельным топливом, были полностью обеспечены минеральными удобрениями, дополнительно получили в помощь 130 зерноуборочных комбайнов. Такая поддержка со стороны государства дорогого стоит. Аграрии Могилевской области внесли достойный вклад в общереспубликанский каравай. Валовой намолот зерновых с кукурузой на данный момент составил более 1,2 млн т, или 133,1% в бункерном весе к уровню 2019 года. Существенно выросла и средняя урожайность, которая составила 36,1 ц/га, что на 6,5 ц больше уровня 2019 года, - подчеркнул председатель облисполкома. - Все это стало возможным благодаря объединению и мобилизации всего потенциала сельскохозяйственных организаций и предприятий, общим усилиям тружеников села, руководителей и специалистов, благодаря мужественному и героическому труду наших аграриев. Три района области сумели преодолеть 100-тысячный рубеж намолотов и вошли в число 20 лучших районов страны, добившихся такого результата. Рекордная урожайность более 60 ц/га зерновых и более 30 ц/га рапса была достигнута сразу несколькими хозяйствами нашего региона. 358 экипажей зерноуборочных комбайнов обеспечили намолот 1 тыс. т и более, 51 из них - молодежный. Это говорит о том, что у нас есть надежная смена, готовая усердно трудиться на благо страны и народа".

Леонид Заяц

По словам Леонида Зайца, благодаря планомерной и слаженной работе аграриев Могилевская область перевыполнила задание по поставке зерна в счет госзаказа. "Благодаря вам мы смогли перевыполнить задание по поставке хлеба в счет госзаказа, засыпали необходимый объем семян на будущий год, обеспечили определенный запас фуража для общественного животноводства. Мы создали фундамент для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли и увеличения благосостояния наших людей", - сказал он.

В этом году первое место в областном соревновании за достижение лучших показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур завоевало ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Могилевского района. Как рассказала генеральный директор предприятия Екатерина Заровская, секрет успеха кроется в слаженной работе коллектива: "Мы довольны результатами уборочной кампании. Уже несколько лет наше предприятие занимает лидирующие места, заслуженные награды получают сотрудники "Зари". Я рада за наш коллектив и специалистов. Этот год, как и любой другой, потребовал от всех нас более пристального внимания, чуть больше усилий и упорства. У нас отличный коллектив, хорошая техника, есть понимание и желание работать - все это позволило нам достигнуть высоких результатов".

Как отметил победитель областных соревнований среди старших комбайнеров и комбайнеров Виталий Бурый из ЗАО "Агрокомбинат "Заря", текущий год принес высокие результаты, но на 2021-й цели стоят не меньше. "Год был сложным из-за погодных условий, но мы смогли намолотить 4,5 тыс. т зерна. Тщательно готовили технику для работы, ловили погоду. Благодаря слаженной работе всего нашего коллектива смогли добиться высокого результата. Я работаю в хозяйстве уже 10 лет, в этом году смог побить свой личный рекорд по намолоту зерна. Доволен результатом, но на следующий год цель стоит увеличить этот показатель", - поделился планами он.

Экипаж братьев Дрозд из ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" Кировского района стал лучшим среди молодежных экипажей области. Сергей и Андрей намолотили более 3 тыс. т зерна. "Это был первый сезон, когда мы работали вместе. Старались работать дружно, помогать друг другу. В поле по-другому никак. От нашей работы зависел результат всей области, а это большая ответственность. В следующем году хотим достигнуть еще более высоких результатов", - рассказал Андрей Дрозд.

Для гостей торжественного мероприятия в холле Дворца культуры области организовали тематическую фотовыставку ведущего фотокорреспондента БЕЛТА по Могилевской области Олега Фойницкого. Подарком для участников стал большой праздничный концерт.-0-

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