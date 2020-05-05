Лучших сестер милосердия региона наградили в Гомеле

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко вручила в Гомеле награды лучшим сестрам милосердия региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Мычко в преддверии Дня Победы и Международного дня медицинской сестры, который отмечают в мире 12 мая, посетила сегодня Гомельскую область. По ее словам, гомельская региональная организация БОКК - одна из самых сильных, всегда реализует много инициатив. "Это и помощь пожилым на дому, прекрасно функционирует и служба сестер милосердия, действует сервис для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. В условиях вспышки коронавирусной инфекции приходится делать эту работу более тщательно, скрупулезно. Мы несем колоссальную ответственность за каждого волонтера. Самая главная задача для нас - чтобы волонтеры были в безопасности. Они обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, а также застрахованы. Наши тренинги по обучению перевели в онлайн-режим", - сказала она. Также во время поездки обсудили работу в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Ольга Мычко отметила, что рассматривается возможность приобрести дополнительную рентген-установку для Гомельской областной инфекционной больницы.

Генеральный секретарь встретилась с сотрудниками медико-социальной службы "Дапамога" Гомельской области. Ольга Мычко вручила нагрудный знак Министерства здравоохранения "Отличник здравоохранения Республики Беларусь" специалисту медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога" региональной организации Елене Тимошенко. В ответ награжденная поблагодарила за высокую оценку ее труда. "В первую очередь, это достойная награда для всего нашего коллектива - всех медицинских сестер милосердия, которые ежедневно помогают одиноким престарелым и инвалидам", - подчеркнула Елена Тимошенко, которая пришла в областную организацию БОКК по распределению после окончания медучилища и уже почти 30 лет преданна этому делу. "За годы мы стали настоящей семьей. Поддерживаем друг друга, с душой работаем для людей", - дополнила она.

Почетной грамотой Министерства здравоохранения награждена председатель Новобелицкой районной организации Гомеля БОКК Алла Бежкова, благодарность министра здравоохранения объявлена председателю Житковичской районной организации БОКК Ларисе Фроловой.

Член Совета Республики, председатель областной организации БОКК Алла Смоляк поблагодарила коллег за верность делу и поздравила с достойными наградами. "Наша организация объединяет искренних людей, которые, делая добро, не ждут похвалы или поощрения. Это команда единомышленников с открытыми сердцами", - отметила она.

Ольга Мычко посетила места захоронения сестры милосердия Софьи Голуховой в агрогородке Прибытки Гомельского района и сестры милосердия Марии Гарачук под Гомелем. Как и тысячи медицинских сестер, санинструкторов и сандружинниц, за мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, они были удостоены медалей имени Флоренс Найтингейл. Эта награда была учреждена в 1912 году в честь медсестры из Великобритании, которая открыла движение сестер милосердия, в том числе наладила полевое обслуживание раненых в английской армии. Это позволило серьезно сократить смертность в лазаретах. "Это высшая оценка деятельности для медицинских сестер, отличившихся при уходе за больными и ранеными в военное или мирное время, за их исключительные моральные и профессиональные качества, гуманизм и милосердие. Они не ожидали никаких наград взамен, своим профессионализмом помогали людям, жертвуя личным временем. Этот знак отличия почитается во всем мире", - рассказала генеральный секретарь БОКК.

По словам Ольги Мычко, примечателен также пример Зинаиды Туснолобовой-Марченко, которая спасла десятки солдат с поля боя. При этом она сама стала инвалидом, но до конца жизни оставалась человеком с мощной энергией, вела за собой медсестер. И сегодня есть те, кто делится своим опытом и человеколюбием. "На их примерах мы, конечно же, воспитываем не только медицинских сестер, но и наших волонтеров, которые, по сути, и есть ядро организации", - подчеркнула Ольга Мычко.

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