Лучших солдат и их родителей чествовали в штабе Западного оперативного командования

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Встречу с наиболее отличившимся военнослужащими и их родителями провели в штабе Западного оперативного командования в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием были приглашены представители всех воинских частей и соединений ЗОК, дислоцирующихся в Гродненской и Брестской областях, - 11 военнослужащих и их родители. Встреча в таком формате прошла впервые. Приглашение на нее получили военнослужащие срочной службы, добившиеся высоких показателей в боевой подготовке и повседневной деятельности.

"Это знак того, что мы очень ценим взаимную связь с родителями. Прекрасно понимаем, что сын поделится хорошими моментами, прежде всего, с отцом и матерью, им же он в первую очередь расскажет о проблемных моментах, которые могут возникнуть во время службы. Со своей стороны мы должны на это оперативно отреагировать. Сегодня в Западном оперативном командовании службу проходят около 4 тыс. молодых людей. Хочу поблагодарить родителей каждого их них, ведь ваши дети не на словах, а на деле доказывают свой патриотизм и любовь к Родине. Наша обязанность не просто научить военному делу ваших сыновей, но и создать комфортные и безопасные условия службы, чтобы все они вернулись домой возмужавшими и окрепшими", - отметил командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин.

Военнослужащие были поощрены грамотами командующего войсками, а также увольнениями на трое суток. Родителям солдат Виктор Хренин вручил благодарности командующего войсками и букеты цветов.

"Приятно получить приглашение на такое мероприятие. Горжусь сыном. Как и любая мама, волновалась, когда он получил повестку. Сейчас вижу, что все в порядке, сын возмужал, повзрослел", - рассказала Инна Данилюк из Березовского района. Ее сын Дмитрий уже сержант, служит в должности командира самоходного орудия в 111-й гвардейской артиллерийской бригаде в Бресте. В будущем планирует связать свою жизнь с армией и остаться на службу по контракту.

Стать контрактником планирует и механик-водитель БМП из 11-й гвардейской отдельной механизированной бригады, дислоцированной в Слониме, Максим Артюх. В армию он шел целенаправленно, готовился к службе, рад, что попал служить именно в эту бригаду, ведь здесь службу проходил и его старший брат. "Поэтому и я не особенно волновалась. Была уверена, что срочная служба пойдет ему на пользу. Так и произошло", - признается мама солдата Наталья Артюх.

Гости побывали на экскурсии в комнате воинской славы Западного оперативного командования, познакомились с историей Гродно, посетили Коложскую церковь XII века.

Такие приемы в войсках Западного оперативного командования планируют сделать традиционными.-0-