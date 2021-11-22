Лучших сотрудников отряда милиции особого назначения наградили в Минске

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественные мероприятия, посвященные 33-й годовщине со дня образования отрядов милиции особого назначения органов внутренних дел Республики Беларусь, прошли в УВД Миноблисполкома, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

На плацу внутреннего двора УВД состоялось торжественное собрание. Начальник УВД генерал-майор милиции Александр Астрейко поздравил сотрудников подразделения, отметив, что бойцы ОМОНа являются самыми мобильными и подготовленными в профессиональном отношении к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

"Несмотря на относительно недолгую историю, сотрудники вашего подразделения вписали немало ярких героических страниц в историю правоохранительных органов Беларуси. Безмерная самоотдача, патриотизм, верность долгу и присяге, стойкость и высочайший профессионализм, мастерство, смекалка и мужество во имя обеспечения законных прав граждан и интересов государства снискали заслуженный авторитет и искреннее уважение", - сказал начальник УВД.

К поздравлениям присоединились и заместители начальника УВД Виталий Козлов и Роман Романчук, отметившие сплоченность и высокий профессионализм сотрудников областного ОМОНа.

Сотрудники, достигшие высоких показателей в службе, накануне профессионального праздника были награждены медалями "За безупречную службу", почетными грамотами, грамотами и благодарностями МВД и УВД Миноблисполкома, нагрудными знаками "За самаадданую службу", "За адзнаку", "За выдатную службу", "Выдатнік міліцыі", а также нагрудными знаками, грамотами и благодарностями иных подразделений силового блока.-0-

Фото УВД Миноблисполкома