Лучших соцработников Минской области наградят в Молодечно

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших соцработников центрального региона наградят сегодня во Дворце культуры в Молодечно на торжественном мероприятии в честь 100-летия со дня образования органов по труду и социальной защите Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Олег Семенчук.

"Сегодня мы отметим заслуги около 60 человек: им вручат денежные премии, а также грамоты и благодарности различного уровня. Всего в честь 100-летия системы социальной защиты примерно 600 соцработников региона будут награждены ценными подарками и грамотами", - сказал Олег Семенчук.

Концертная программа начнется в 14.00. Праздник соберет более 800 соцработников Минской области. Гостям представят фотовыставку, посвященную достижениям социальной сферы региона, покажут изделия ручной работы, выполненные пожилыми людьми и инвалидами, которые проживают в домах-интернатах или пользуются услугами территориальных центров социального обслуживания населения.

Перед зрителями выступят творческие коллективы Минской области. Организаторами выступают Миноблисполком и Молодечненский райисполком.

Помимо областного мероприятия, в честь юбилейной даты праздники и концерты пройдут в каждом районе Минской области. Цель - поздравить все 7 тыс. социальных работников региона и поблагодарить каждого, кто приложил руку к развитию системы. По мнению Олега Семенчука, главное достижение сферы - доступность соцуслуг для населения и низкий уровень зарегистрированной безработицы.

"Сегодня социальную помощь получают все граждане Минской области, которые в этом нуждаются. Мы обслуживаем более 21,5 тыс. пожилых людей и инвалидов. Они могут найти приют в наших домах-интернатах, отделениях круглосуточного пребывания - размещаем всех желающих, очередей нет. Думаю, есть наша заслуга и в том, что уровень безработицы в регионе один из самых низких в стране", - заключил он.-0-