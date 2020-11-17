Лучших участковых инспекторов милиции наградили в Минске

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на базе ОМОН ГУВД Мингорисполкома состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню образования подразделений участковых инспекторов милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Действующих сотрудников и ветеранов службы поздравил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб. "Служба участковых инспекторов милиции всегда занимала и занимает ведущее место в системе правоохранительных органов. Участковые инспекторы первыми берут на себя ответственность за принимаемые решения и действия по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан. Поэтому работа участковых инспекторов милиции была и остается одной из самых востребованных", - отметил он.

После торжественного слова были удостоены наград 66 лучших сотрудников подразделения, показавших высокие результаты в службе, инициативу при исполнении служебного долга, ответственное отношение к поставленным задачам. Вручались почетные грамоты Министерства внутренних дел, благодарности заместителя министра внутренних дел, нагрудные знаки "За самаадданую службу" I и II степеней, "За заслугі", медали "100 год Узброеным Сiлам Рэспублiкi Беларусь".

В завершение мероприятия Михаил Гриб поблагодарил всех сотрудников за безукоризненную службу, пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и семейного благополучия.-0-