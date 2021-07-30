Лучших вальщиков леса определят на областном конкурсе профмастерства в Глубокском районе

30 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На базе Глубокского опытного лесхоза сегодня пройдет областной конкурс профмастерства, где определят лучших вальщиков леса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ведущий инженер по охране труда Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Виктор Боровко.

В многоборье будут участвовать 19 команд лесхозов области. В состав каждой входят три человека. Соревнующимся нужно будет выполнить 5 упражнений. Это валка дерева, обрезка сучьев, монтаж новой цепи, точная раскряжевка и раскряжевка комбинированным резом. По сумме баллов жюри определит победителей как в личном зачете, так и командном.

Те же упражнения многоборья, только вне конкурса, будут выполнять и приглашенные команды - Полоцкого государственного лесного колледжа и сборная Гродненского ГПЛХО. Для опытных работников леса из соседней области прохождение испытаний станет хорошей тренировкой, а учащимся колледжа даст возможность увидеть, какие навыки им необходимо оттачивать на практике.

Отдельно пройдут состязания в классе юниоров: здесь себя покажут работники лесхозов младше 24 лет. Также вне общего зачета проведут командную эстафету. В ней нужно будет на скорость бензопилой распилить по меткам бревно - вертикально и горизонтально. При этом участники должны показать филигранное мастерство, чтобы, например, при горизонтальном распиле деревянный диск толщиной всего 5 см не упал на землю, иначе судьи сразу отнимут 10 баллов.

Победители состязаний в будущем году могут попасть на республиканские отраслевые соревнования. Как отметил Виктор Боровко, в состав сборной Витебского ГПЛХО будут отбирать лучших вальщиков леса.-0-