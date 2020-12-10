Лучших волонтеров года среди молодежи выберут в Гомельской области

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Итоги областного этапа республиканского конкурса "Волонтер года - 2020" подведут в Гомеле 11 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации БРСМ.

Победителей назовут в номинациях "Личный вклад", "Лучший имиджевый плакат", "Лучший волонтерский отряд", "Лучшая обучающая программа для волонтеров", "Лучшая волонтерская группа в социальной сети".

Для участников и гостей мероприятия предусмотрена насыщенная программа, включающая тренинговый онлайн-интенсив, мастер-классы, интерактивные выставки, церемонию награждения.

Волонтеры движения "Доброе сердце" пригласят на мастер-классы по росписи новогодних игрушек, изготовлению сувениров в форме сердца. Также энтузиасты готовят интерактивную развлекательную программу. Всем желающим предложат оценить свои силы в добрых делах и пройти тест "Волонтерство и Я", поучаствовать в викторине "Спортивное волонтерство" с использованием мобильного приложения.

Своим опытом с ребятами поделятся создатель и главный куратор волонтерского клуба "СЛОН" БГУКИ Анжелика Байко и режиссер проектов этого волонтерского клуба Марина Мармулевская. Не исключено, что идеи, полученные на тренинговом онлайн-интенсиве, гомельчане реализуют в своей деятельности.

На мероприятии будет дан старт благотворительной акции "Чудеса на Рождество" в Гомельской области.-0-