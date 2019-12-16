Лучших знатоков ПДД среди студентов определят на олимпиаде в Гомеле

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Университетская олимпиада по Правилам дорожного движения пройдет 17 декабря в Белорусском государственном университете транспорта в Гомеле. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

Олимпиаде предшествовал предварительный этап, в котором мог попробовать свои силы в заявленной теме любой желающий. По результатам отборочного тестирования из 200 человек определено 16 лучших участников в индивидуальном зачете и 7 команд по 4 человека. Им в ближайшее время предстоит доказать, кто лучший по знанию Правил дорожного движения.

Состязание будет включать два этапа: экзамен по ПДД среди индивидуальных участников и командный тур.

В личном зачете участникам предстоит ответить на вопросы теста, схожего с теоретическим экзаменом по ПДД, который сдают в ГАИ желающие пополнить ряды автомобилистов. Как рассказали в УГАИ, уровень вопросов для участников олимпиады сложнее.

Командам также придется непросто. "Им на рассмотрение предложат несколько реальных дорожных ситуаций. В обсуждении они должны будут представить развернутый, аргументированный ответ по каждой из них с толкованием своей позиции и объяснением каждого нюанса, включая обоснованность размещения того или иного дорожного знака на обозначенном участке", - отметила Дарья Ткачева.

По итогам олимпиады в личном первенстве будет определен лучший знаток ПДД, также тройку лидеров определят среди команд. Победителей олимпиады поздравит начальник УГАИ УВД Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша.

Цель олимпиады - закрепление положительных стереотипов поведения на дороге, а также неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Организаторы - УГАИ УВД Гомельского облисполкома и Белорусский государственный университет транспорта.-0-