Лучший хор Гомельской области определят на конкурсе в Речице

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс хорового искусства имени заслуженного деятеля искусств БССР Татьяны Лопатиной пройдет 31 октября в Речице, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном центре народного творчества.

За победу поспорит 21 хоровой коллектив, который носит звание народного любительского. Артисты будут представлять 10 районов области и Гомель. Жюри конкурса возглавит художественный руководитель национального академического народного хора имени Г.И.Цитовича народный артист Беларуси Михаил Дриневский.

"Традиции хорового творчества, заложенные Татьяной Лопатиной, до сих пор живут и успешно развиваются в Гомельской области. В память о ней - уникальном человеке, собирательнице народного песенного творчества - уже не первый год проводится областной конкурс", - отметили в центре.

Конкурс нацелен на развитие и популяризацию хорового искусства, повышение исполнительского мастерства коллективов. Организаторами выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, областной центр народного творчества.-0-