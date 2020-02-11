Лучший лесничий 2019 года работает в Островецком лесхозе

11 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Лучшим лесничим по итогам работы за 2019 год стал Александр Гайса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Победитель конкурса профессионального мастерства - из Гродненской области. Он трудится в Островецком лесничестве. В системе Минлесхоза Александр Гайса работает 30 лет, 24 из которых в должности лесничего.

"Под руководством Александра Гайсы лесничество стабильно выполняет и перевыполняет все производственные задания и показатели. Так, за 2019 год рубки промежуточного пользования выполнены на 126%, заготовлено 33 тыс. куб.м древесины. Поступления средств от лесохозяйственной деятельности составило Br327,8 тыс. Нет случаев травматизма, постоянно растет производительность труда. Среднемесячная заработная плата всех категорий работающих составила в прошлом году Br1119", - рассказали в Гродненском ГПЛХО.

Конкурс "Лучший лесничий года" проводится ежегодно по инициативе Министерства лесного хозяйства. В нем принимают участие работники всех лесохозяйственных учреждений страны. Конкурс проводится в несколько этапов. Сначала кандидатов от лесхозов рассматривают на областном уровне, затем победители представляют ГПЛХО на республиканском этапе.

Победителя конкурса профмастерства определяет специально созданная комиссия. Она оценивает участников по таким критериям, как выполнение показателей лесохозяйственной деятельности лесничеств, использование и внедрение передовых технологий ведения лесного хозяйства, развитие охотничьего и экологического туризма. Учитываются деловые и профессиональные качества конкурсантов, а также их стаж работы в организациях Министерства лесного хозяйства. В 2018 году звание лучшего лесничего года досталось лесничему Сметаничского лесничества Петриковского лесхоза Гомельской области Виктору Голосу.-0-