Лучший животновод Витебской области о выращивании телят: их нужно любить, как своих детей

26 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Их нужно любить, как своих детей. Таким мнением о своей работе в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделилась животновод УП "Прожектор-агро" Лепельского района Татьяна Пшонко, удостоенная звания "Человек года Витебщины - 2020".

Татьяна Пшонко уже 16 лет работает на одном и том же предприятии и занимается откормом телят от 2 до 6 месяцев. Ежедневно ее четвероногие подопечные прибавляют в весе около 950 г, таким образом специалист добилась сохранения молодняка КРС на 99%. Татьяна Пшонко поделилась секретом своего успеха: "Их нужно любить, как своих детей. Забота, ласка, внимание - все это животным нужно так же, как и хорошие корма".

Два раза в день она приходит на ферму, чтобы покормить, попоить телят. Они узнают ее уже по шагам и начинают мычать, едва заслышав звук открывающейся двери. Сейчас на попечении Татьяны Пшонко 95 голов черно-пестрой породы. Опытный животновод отметила: с ними не так просто, как со специально выведенными породистыми телятами, они более чувствительны и прихотливы. И тем не менее женщине удается выращивать их практически без потерь.

Маленьких телочек и бычков Татьяна Пшонко кормит сеном, комбикормом, молоком, которое дают на выпойку. Все корма предприятие заготавливает самостоятельно. На ферме телята содержатся по 10-11 голов в отдельном стойле. Им здесь тепло и просторно. К 6 месяцам подопечные животновода достигают в среднем 170 кг. После этого их переводят в группу доращивания. Все поголовье КРС в "Прожектор-агро" свое: здесь замкнутый цикл разведения скота от рождения до отела.

Татьяна Пшонко еще и многодетная мама: у нее трое детишек. На каникулах они всегда ходят с ней на ферму и помогают ухаживать за телятами. Дети без возражений помогают и на ферме, и в домашнем хозяйстве. Сейчас у семьи Пшонко остались огород и несколько свиней. А еще четыре года назад в сарае стояла своя корова. Рогатую кормилицу пришлось продать: стало тяжело совмещать заботу о ней и телятах на ферме.

На вопрос, не хотелось ли ей оставить эту работу и найти полегче, Татьяна Пшонко ответила, что уже не представляет себя без своих мычащих "воспитанников". "Коровы очень умные животные, они все чувствуют. Иные телята настолько красивые, что хочется обнять их и гладить. Когда прихожу на ферму, разговариваю с ними, телята мычат в ответ, по интонации понимают, что хвалю их. Если я уйду, кто о них так позаботится?" - поделилась лучший животновод области.

За год через заботливые руки Татьяны Пшонко проходят около 400 телят. Для каждого из них она как мама.-0-