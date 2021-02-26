Лучший животновод Витебской области о выращивании телят: их нужно любить, как своих детей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 26 февраля 2021
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:16 Минюст рассказал о мероприятиях по правовому просвещению граждан в 2021-2025 годах Общество
21:08 Генсек Совета Европы призвала стороны в Армении к сдержанности В мире
21:06 Футболисты "Ротора" победили "Тамбов" в матче чемпионата России Спорт
21:00 Лицеисты МЧС стали серебряными призерами республиканской кадетской олимпиады "Патриот" Общество
20:43 Глава ВОЗ призвал увеличить производство вакцины от коронавируса в мире В мире
20:34 Большой театр приглашает на концерт музыки эпохи барокко 27 февраля Афиша
20:24 Студентов и преподавателей БГУ обучат основам предпринимательства Общество
20:19 Егор Герасимов пробился в полуфинал турнира в Монпелье Спорт
20:13 В Беларуси начали исследовать количество вируснейтрализующих антител у доноров антиковидной плазмы Общество
20:05 Лучший животновод Витебской области о выращивании телят: их нужно любить, как своих детей Регионы
19:46 Представители Администрации Президента проведут в марте выездные приемы и встречи в коллективах Общество
19:39 Первыми обладателями ордена Трудовой Славы стали рабочий БЕЛАЗа и гендиректор птицефабрики "Дружба" Президент
19:25 Норвежский двоеборец Рибер выиграл золото ЧМ в гонке Гундерсена Спорт
19:18 Пейзаж - это зеркало души: творческая встреча с художницей Анной Гадировой пройдет в Минске Культура
19:03 Власти Эстонии назвали ситуацию с COVID-19 в стране критической В мире
18:53 Около 400 специалистов станут участниками международной научной конференции в БГУ Общество
18:42 Правоохранители вычислили гомельчанку, оскорбившую милиционера из Светлогорска Происшествия
18:40 Заключительный этап Кубка IBU перенесен в Австрию Спорт
18:38 Ведущий челюстно-лицевой хирург Беларуси провел в детской больнице Могилева обучающие операции Регионы
18:33 Гигантские драконы и искрометный юмор - в Гомеле состоялся форум студенческих талантов "Зимняя радуга" Регионы
18:08 Народный литературный театр "Жывое слова" БГПУ удостоен Гран-при фестиваля "АРТ-вакацыi" Культура
18:04 Беларусь и КНР возобновят обмен студентами и профильными специалистами учреждений здравоохранения Общество
18:03 В Google Play обнаружен троян, выманивающий у пользователей деньги Технологии
18:00 Житель Гродно задержан за призывы к насилию над милиционерами Происшествия
17:47 Брестчанин за сопротивление военнослужащим и покушение на убийство приговорен к 10 годам колонии Происшествия
17:44 Мнение: интеллектуальные игры позволяют юным белорусам лучше узнать историю страны Общество
17:41 Гомельский медуниверситет начнет готовить эпидемиологов и гигиенистов Регионы
17:38 Минприроды рассказало о мерах по предотвращению заморов рыбы Общество
17:37 Стал известен состав сборной Беларуси на ЧЕ-2021 по легкой атлетике в помещении Спорт
17:33 Новый Кодекс об образовании отвечает требованиям времени - депутат Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
26 февраля 2021, 20:05

Лучший животновод Витебской области о выращивании телят: их нужно любить, как своих детей

Фото из архива
Фото из архива

26 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Их нужно любить, как своих детей. Таким мнением о своей работе в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделилась животновод УП "Прожектор-агро" Лепельского района Татьяна Пшонко, удостоенная звания "Человек года Витебщины - 2020".

Татьяна Пшонко уже 16 лет работает на одном и том же предприятии и занимается откормом телят от 2 до 6 месяцев. Ежедневно ее четвероногие подопечные прибавляют в весе около 950 г, таким образом специалист добилась сохранения молодняка КРС на 99%. Татьяна Пшонко поделилась секретом своего успеха: "Их нужно любить, как своих детей. Забота, ласка, внимание - все это животным нужно так же, как и хорошие корма".

Два раза в день она приходит на ферму, чтобы покормить, попоить телят. Они узнают ее уже по шагам и начинают мычать, едва заслышав звук открывающейся двери. Сейчас на попечении Татьяны Пшонко 95 голов черно-пестрой породы. Опытный животновод отметила: с ними не так просто, как со специально выведенными породистыми телятами, они более чувствительны и прихотливы. И тем не менее женщине удается выращивать их практически без потерь.

Маленьких телочек и бычков Татьяна Пшонко кормит сеном, комбикормом, молоком, которое дают на выпойку. Все корма предприятие заготавливает самостоятельно. На ферме телята содержатся по 10-11 голов в отдельном стойле. Им здесь тепло и просторно. К 6 месяцам подопечные животновода достигают в среднем 170 кг. После этого их переводят в группу доращивания. Все поголовье КРС в "Прожектор-агро" свое: здесь замкнутый цикл разведения скота от рождения до отела.

Татьяна Пшонко еще и многодетная мама: у нее трое детишек. На каникулах они всегда ходят с ней на ферму и помогают ухаживать за телятами. Дети без возражений помогают и на ферме, и в домашнем хозяйстве. Сейчас у семьи Пшонко остались огород и несколько свиней. А еще четыре года назад в сарае стояла своя корова. Рогатую кормилицу пришлось продать: стало тяжело совмещать заботу о ней и телятах на ферме.

На вопрос, не хотелось ли ей оставить эту работу и найти полегче, Татьяна Пшонко ответила, что уже не представляет себя без своих мычащих "воспитанников". "Коровы очень умные животные, они все чувствуют. Иные телята настолько красивые, что хочется обнять их и гладить. Когда прихожу на ферму, разговариваю с ними, телята мычат в ответ, по интонации понимают, что хвалю их. Если я уйду, кто о них так позаботится?" - поделилась лучший животновод области.

За год через заботливые руки Татьяны Пшонко проходят около 400 телят. Для каждого из них она как мама.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область животноводство мнения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Ведущий челюстно-лицевой хирург Беларуси провел в детской больнице Могилева обучающие операции
Фото bsut.by Гигантские драконы и искрометный юмор - в Гомеле состоялся форум студенческих талантов "Зимняя радуга"
Фото из архива Гомельский медуниверситет начнет готовить эпидемиологов и гигиенистов
Лунинский метод: работать на опережение
Фото из архива Новый Кодекс об образовании отвечает требованиям времени - депутат
Фото из архива Проектная поддержка волонтерства в регионах очень важна - Хадыко
Главное
Лукашенко: главная задача на предстоящие месяцы - сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио
Медицина и космос, электромобили и цифровые платформы - как будет развиваться белорусская наука
Виктор Лукашенко избран на пост президента НОК
Первые валидационные серии вакцины "Спутник V" произвели в Беларуси
Топ-новости
Лукашенко: сейчас особое время, и мы должны показать себя нацией
Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены более 60 человек
Изменены отдельные нормы строительной деятельности
Каранкевич: увеличение электропотребления - одна из приоритетных задач на пятилетку
Представители Администрации Президента проведут в марте выездные приемы и встречи в коллективах
ФПБ начинает еженедельный мониторинг цен на продукты и лекарства первой необходимости
Цянь Хуншань: отношения с Беларусью выйдут на более высокий уровень развития
Румак: этноконфессиональный мир - один из важнейших факторов социальной стабильности в стране
Самая быстрая птица планеты поселилась в Бресте
Минфин ожидает второй транш российского кредита в I полугодии
Продовольствие в 2020 году обеспечило пятую часть белорусского экспорта товаров
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1602 пациента с COVID-19, выписаны 1597
Квартира в "Баку" - всего от 2600 рублей за метр! Старт продаж в новом доме Minsk World
Три года лишения свободы - вынесен приговор экс-главе регионального отделения Белгазпромбанка
Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышаются в Беларуси с 1 марта
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.