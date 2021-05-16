Лучшим фельдшером скорой медпомощи Минска стала Елена Камылевич

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим фельдшером скорой медицинской помощи Минска в этом году стала Елена Камылевич, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусский профсоюз работников здравоохранения.
Конкурс профессионального мастерства, организованный комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и Минским горкомом отраслевого профсоюза, прошел на базе подстанции скорой медицинской помощи №10.
К участию допускались специалисты со средним медицинским образованием по специальности "Лечебное дело".
За звание лучшего боролись 11 фельдшеров выездных бригад Городской станции скорой медицинской помощи - по числу подстанций крупной медицинской организации Минска. Всего в учреждении здравоохранения работают 261 врач и 1488 специалистов со средним медицинским образованием.
Как отметил главный врач ГССМП Александр Жинко, медицинские работники станции всегда первыми приходят на помощь жителям столицы, поэтому очень важно, чтобы они своевременно и правильно устанавливали диагноз и, естественно, грамотно проводили комплекс медицинских мероприятий.
Победитель конкурса этого года Елена Камылевич в 2014 году окончила Полоцкий государственный медицинский колледж имени Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко и с 2019 года трудится в составе выездной бригады на подстанции скорой медицинской помощи №6.
Елена Камылевич получила право представлять Городскую станцию скорой медицинской помощи на городском конкурсе "Минский мастер 2021".-0-