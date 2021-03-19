Лучшим животноводам Витебской области вручат награды за успехи в труде

19 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня 85 животноводам Витебской области вручат почетные награды за самые высокие результаты в труде по итогам 2020 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель обкома профсоюзов работников агропромышленного комплекса Татьяна Ерема.

В торжественном собрании, которое пройдет уже в четвертый раз в областной филармонии, примут участие около 200 животноводов области. "Сегодня будут чествовать работников АПК, которые по итогам 2020 года добились самых высоких показателей в своей сфере на уровне тех районов, где они трудятся. Они будут награждены почетными грамотами и благодарностями Министерства сельского хозяйства и продовольствия, облисполкома, Витебского концерна "Мясо-молочные продукты", комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. Также свои награды вручат представители республиканского и областного комитетов профсоюза работников АПК, облсовета агропромышленного союза и облорганизации "Белорусский союз женщин", - рассказала Татьяна Ерема.

В числе отмеченных за трудовые заслуги будут представители важных профессий сельхозотрасли: операторы машинного доения, операторы по выращиваю и докорму, специалисты по искусственному осеменению, зоотехники, ветврачи, животноводы, птицеводы. Есть среди них молодые специалисты и многодетные мамы. Некоторые из тех, кто поднимется на сцену, окажутся там не в первый раз. За вклад в развитие АПК своего района и области преданные сельскому хозяйству труженики станут обладателями более высоких наград.

В дополнение лучшие работники АПК Витебской области получат памятные призы, а все участники собрания еще и продуктовые наборы.-0-