Лучшую горку для катания на тюбингах и санках выберут в Минске

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Минска проведут конкурс на лучшую горку для катания на санках, ледянках и тюбингах, а также подберут места для оборудования новых подобных объектов в микрорайонах города. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

В различных районах столицы к этому зимнему сезону было оборудовано 46 специальных горок. А два года назад, когда только началась эта работа, было создано 19 горок.

"Надо не запрещать, а создавать условия. Мы видим, что у населения эти горки востребованы. Поэтому будем продолжать эту работу. Сейчас проведем конкурс на лучшую горку, а также посмотрим места, где впоследствии можно будет оборудовать новые горки. И с наступлением тепла, в апреле - июне, оборудуем эти места, чтобы к следующему сезону дополнительно удовлетворить спрос", - сказал Александр Дорохович.

В республике разработаны минимальные требования, в соответствии с которыми горка или спуск считаются безопасными: это и угол уклона, и протяженность, и наличие поручня, и отсутствие препятствий, выезда на проезжую часть и др. И в соответствии с ними все администрации районов Минска оборудуют такие объекты. Точнее, в основном, этим занимаются зеленстрои районов. А ответственные службы затем проводят мониторинг безопасности.

Когда происходят какие-то случаи травмирования при катании, то речь идет, как правило, о необорудованных местах (зафиксировано два таких случая). "Дети, если видят поблизости к дому какой-то склон, то неважно, безопасен он или нет, они идут кататься туда. А наша задача - предложить альтернативу близко к месту проживания", - уточнил зампредседателя Мингорисполкома. Именно поэтому существующих 46 горок недостаточно - дело не в количестве, а в том, что в каких-то микрорайонах оборудованных горок пока нет. В выборе мест для них соблюдается разумный баланс.-0-