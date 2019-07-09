Лучшую команду по сбору черники выберут на экофесте в Полоцком районе

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Экофест "Полоцкая черника-2019" пройдет 13 июля в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.
Чемпионаты и фестивали по сбору ягод и грибов уже стали визитной карточкой Полоцкого района, с каждым годом привлекая все больше внимания и участников. Один из самых любимых - по сбору черники - в этом году состоится в девятый раз и соберет почти 100 команд (около 400 человек).
Экофест будет состоять из двух блоков. Основной блок - сбор черники на территории района с 6.00 до 11.00. Во время его проведения участники должны успеть подготовить творческий отчет: в онлайне будет проходить фотоконкурс "Черничный репортаж". Финальная часть состоится на базе отдыха ОАО "Полоцкбыт" (д.Плуссы) и включает работу тематических площадок, культурно-развлекательную программу, в том числе презентацию "Черничный калейдоскоп", смотр-конкурс "Визитная карточка", конкурс частушек "Черничный баттл" и кулинарное состязание "Черничный шедевр". Здесь же определят команд-победительниц, которые будут награждены сувенирами и почетными дипломами.
Организатор экофеста - Полоцкий райисполком.-0-
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