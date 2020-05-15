Лучшую многодетную семью Минска в этом году выберут онлайн

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году традиционный конкурс на лучшую многодетную семью Минска пройдет в новом формате - участники покажут онлайн пятиминутные ролики о своих буднях в условиях пандемии. Об этом рассказала председатель ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей" Татьяна Кравченко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню семей.

"Конкурс на лучшую многодетную семью будет проводиться в режиме онлайн. Это будут пятиминутные ролики о жизни большой семьи в таких непростых условиях. Потому что каждый сейчас в основном "варится" у себя дома, не все отправляют детей в детские сады, школы. Ролики будут размещены в интернете, лучшего выберут путем голосования", - сказала Татьяна Кравченко.

Она призналась, что подобный первый опыт для нее волнителен и интересен. Вынужденный новый формат имеет свои преимущества: поучаствовать смогут больше семей (не по одной от каждого района столицы), зрительская аудитория будет шире. Вероятно, уже к концу следующей недели конкурс будет запущен - совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и Миснским городским центром социального обслуживания семьи и детей. Если такой формат хорошо себя проявит, он может прижиться и использоваться в будущем (например, как дополнительный этап конкурса).

В целом пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие планы. Так, ежегодно проводятся спортивные фестивали многодетных семей. В этом году он планировался на 24 апреля, но пока перенесен на июнь. Традиционный праздник в День защиты детей 1 июня в парке им. М.Горького пока еще под вопросом.

"Наш самый значимый сейчас проект для повышения престижа семьи - серия документальных фильмов "Родные люди". Это уже своего рода второй сезон, первый вышел в 2008 году. С сентября 2019 года выходят новые серии. Это 20-минутные документальные фильмы. Съемочная группа проводит почти неделю в многодетной семье, живет ее ежедневными делами и заботами. Вышло уже 9 или 10 фильмов. Сейчас съемки приостановлены из-за непростой эпидемиологической обстановки. Запланировано, что выйдет 25 фильмов", - добавила Татьяна Кравченко.

В данном проекте участвуют семьи из Минска, Гомеля, Гродно, Новополоцка и других населенных пунктов. Где-то трое, а где-то и по десять детей. При этом родители работают, реализуются в профессии. "И таких семей очень много. Потому что супруги идут на рождение большого количества детей осознанно", - подчеркнула председатель ассоциации многодетных родителей.

Среди других добрых дел: помощь в подготовке ребят из больших семей к школе, предоставление путевок в оздоровительные лагеря и т.д.

По состоянию на 1 мая 2020 года в стране проживают более 108 тыс. многодетных семей. По данным переписи 2009 года их численность составляла 62,5 тыс. Подавляющее большинство семей имеют троих детей - это более 85 тыс. семей, четверых - 15 тыс. семей, пятерых и более - около 8 тыс. семей.-0-