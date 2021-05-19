Лучшую молодую семью выберут 20 мая в Могилеве

19 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Финал открытого городского конкурса "Мы - семья Беларуси" состоится 20 мая в могилевском центре творчества "Эверест". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила методист учреждения дополнительного образования и председатель оргкомитета конкурса Мария Самусенко.

"В финальную борьбу за звание лучшей молодой семьи областного центра прошли четыре из 26 команд, - уточнила собеседница. - К участию допускались семьи с детьми, так как соревнования направлены на укрепление статуса современной молодой семьи и создание условий для полноценного воспитания социально активного, нравственно устойчивого подрастающего поколения".

На отборочном очно-дистанционном этапе организаторы предложили подготовить тематические видеоролики. Так, в номинации "Моя семья. Связь времен" участники рассказывали об истории своего рода, семейных традициях и именитых родственниках. В видеороликах на тему "Творчество и креатив" проявляли себя в различных жанрах, "Доброе дело" - рассказывали о социально значимых проектах, реализованных всеми членами семьи, "Моя Беларусь" - говорили о впечатлениях от семейного путешествия по просторам родной страны.

В финале открытого городского конкурса участников ожидают не менее интересные испытания. Им предстоит рассказать о себе в "Визитной карточке", продемонстрировать свои умственные способности и смекалку на этапе "Интеллект - семья - battle", сразить жюри кулинарными талантами в испытании "Семейный каравай", похвастаться своей сплоченностью и взаимовыручкой в задании "Один в поле не воин". Победители и призеры конкурса получат дипломы, ценные призы и подарки.

По словам Марии Самусенко, семейные соревнования планируется проводить ежегодно. "Мы не ожидали, что наш первый открытый конкурс соберет столько участников, - отметила собеседница. - Мы принимали запросы не только от учреждений и коллективов, но и индивидуальные заявки, и таких было много. Замечательно, что молодые семьи используют любую возможность, в том числе и наш конкурс, чтобы сблизиться и провести время вместе, больше узнать о своей родословной, проявить себя в различных начинаниях и преуспеть в воспитании детей через личный пример".-0-