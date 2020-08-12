Лучшую зону отдыха у воды выбрали в Минской области

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды подвел итоги областного этапа республиканского конкурса на лучшее обустройство и содержание мест пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма в 2020 году. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

"Для участия в первом этапе конкурса были предоставлены материалы по 14 объектам. В результате обсуждения областной комиссией принято решение определить победителем конкурса Жодинское ГУП "Объединение жилищно-коммунального хозяйства" (Жодинское водохранилище), получившее наибольшее количество баллов. Отчет организации-победителя будет направлен в республиканскую комиссию для участия в республиканском конкурсе", - сказал председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Лысенко.

Конкурс проводится для улучшения экологического состояния поверхностных водных объектов, формирования экологической культуры. Лучшие зоны отдыха у воды определяются по нескольким показателям. В частности, существуют требования к обустройству зон массового отдыха.

Пляж должен иметь территорию как минимум из расчета 8 кв.м на одного человека, детские площадки - не менее 4 кв.м. Зона отдыха (солярий, теневые навесы) должна занимать 40-60% от общей площади места массового отдыха, зона обслуживания (здания проката, буфеты, киоски) - 5-8%, спортивная зона (площадки для настольного тенниса, волейбола, бадминтона, лодочная станция) - 10%, зона озеленения - 20-40%, пешеходные дорожки - 3-5%.

Урны для сбора отходов следует располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды из расчета не менее одной на 1600 кв.м территории места массового отдыха. Расстояние между урнами - не более 40 м. Общественные туалеты необходимо устанавливать из расчета одно место на 75 человек, питьевые фонтанчики - на расстоянии не более 200 м друг от друга.

По каждому из показателей, если они соблюдаются, участникам конкурса начисляется определенное количество баллов. Побеждают пляжи, набравшие больше всего баллов.-0-