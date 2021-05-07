Лугина: белорусы - достойные наследники Победы наших дедов и прадедов

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительницы Белорусского союза женщин "Беллегпрома" почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к братской могиле на Кальварийском кладбище в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Сегодня наши сердца ведут нас к таким местам. Местам печали и скорби, памяти и благодарности. Сегодня мы рядом с могилами тех, кто подарил нам мирное небо и возможность строить свое суверенное государство. Многие из имен нам не известны, может быть, не станут известны никогда. Но наша святая обязанность беречь память и каждодневным своим трудом доказывать, что мы - современные белорусы - достойные наследники Победы наших дедов и прадедов", - сказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

Цветы от "Беллегпрома" также и у монумента в память об убитых 14 тыс. белорусских евреях близ Кальварийского кладбища. Памятник представлен в виде группы людей, зажатых массивными плитами, символизирует те полтора квадратных метра жизненного пространства, которые были отведены узникам минского гетто нацистами.-0-

Фото концерна "Беллегпром"