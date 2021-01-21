Лугина: нужно укрупнять госсектор в легкой промышленности и выступать единым пулом

21 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Государственным предприятиям легкой промышленности намного легче будет представлять себя и свою продукцию за рубежом, если они объединятся в крупные холдинги. Такое мнение выразила во время рабочей поездки в Витебск председатель Белорусского государственного концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, передает БЕЛТА.

Одной из стратегических задач начавшейся пятилетки для предприятий легкой промышленности и концерна "Беллегпром" является более активный выход на мировой рынок. "Необходимо укрупнять государственный сектор в сфере легкой промышленности. Это позволит выступить единым пулом и представлять предприятия на различных международных выставках не разрозненно и с похожими товарами, а демонстрировать целую линейку продуктов одного крупного предприятия, способного браться за глобальные задачи и выполнять серьезные заказы", - отметила Татьяна Лугина.

Целью ее рабочей поездки в Витебск стала встреча с руководством и трудовыми коллективами ведущих предприятий - производителей обуви СООО "Белвест" и холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко". Руководитель концерна подчеркнула, что сегодня реализуется концепция корпоративного управления. Это значит, что каждый работник должен понимать общую цель компании, где он трудится. И разговор с представителями всех профессий на витебских предприятиях обрисовал актуальное положение дел.

Татьяна Лугина привела в пример стратегию развития "Белвеста", где делают ставку на научный подход: разработку новых технологий и производственного оборудования под себя. "Здесь думают о глобальном развитии. Внедрение новых технологий и оборудования, роботизация, автоматизация бизнес-процессов, процессов управления - вот за этим будущее предприятий легкой промышленности", - рассказала глава концерна "Беллегпром".

Одной из болевых точек легкой промышленности Татьяна Лугина назвала уменьшение числа работников. Престиж профессии в отрасли сейчас не так высок, как в советское время. Найти специалистов на вакантные должности очень сложно. И это при всех социальных гарантиях, которые предоставляют своим работникам, например, витебские обувные гиганты. Поэтому следует активно вести профориентационную работу среди молодежи.

Татьяна Лугина во время рабочей поездки также пообщалась с учащимися Витебского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности, которые выбрали специальности конструкторов, дизайнеров, швей и раскройщиков обуви. Она рассказала, что в нынешней ситуации обувным, текстильным предприятиям следует развивать интернет-торговлю, позиционировать себя как сильных и надежных партнеров, чья продукция способна выдержать конкуренцию на международном рынке. И молодежь способна привнести новые идеи и тенденции в это направление.-0-

Татьяна Лугина во время посещения предприятия

На производстве

Генеральный директор Юрий Суманеев

Фото Александра Хитрова