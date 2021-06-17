Лугина: один из векторов развития Оршанского льнокомбината - выпуск готовой продукции

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из векторов развития Оршанского льнокомбината - это выпуск продукта с высокой добавленной стоимостью. Об этом сегодня сказала председатель "Беллегпрома" Татьяна Лугина во время рабочей поездки на Оршанскую фабрику художественных изделий, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Марина Васькевич.

На повестке дня - вопросы развития предприятия в свете поручений, данных Президентом Беларуси при посещении фабрики 15 июня.

Татьяна Лугина встретилась с коллективом предприятия, обсудила с региональными властями состояние и перспективы производства. "Один из векторов развития Оршанского льнокомбината - это выпуск готовых изделий, продукта с высокой добавленной стоимостью. Этот алгоритм развития текстильного предприятия мы уже обкатали на "Камволе". Полагаем, что здесь будем работать по такой же схеме. Коллектив предприятия крепкий, квалифицированный, будем оперативно налаживать выпуск на мощностях фабрики одежды из льна", - сказала Татьяна Лугина.

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе, Оршанский льнокомбинат в 2020 году реализовал комплекс мер, чтобы увеличить выпуск и реализацию продукции, в том числе путем поставки на экспорт. В прошлом году было разработано и внедрено в производство 90 новых структур тканей, 192 новых рисунка на тканях и изделиях, 21 новая модель швейных изделий. По итогам года удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгрузки составил 23,5% (в 2019 году - 20,4%).

Предприятие разработало новый ассортимент жаккардовых тканей (двухслойных, монораппортных) для производства верхней одежды, коллекций сувенирной продукции, тематических коллекций домашнего текстиля. По программе создания инновационных экологических продуктов в 2020 году внедрена линия по разволокнению отходов производства, в результате чего получено регенерированное льняное волокно, которое используется при создании коллекций домашнего текстиля (кухонные полотенца, пледы и покрывала, банные принадлежности), конкурентоспособных по цене для продажи на рынках ближнего зарубежья.

Новые коллекции домашнего текстиля "Древесное", "Истоки", "Философия", использующие традиционные белорусские мотивы, одобрены покупателями.

Продолжены выпуск и реализация коллекции льняной одежды под торговой маркой VILINI, обладающей новыми потребительскими свойствами, соответствующей современным требованиям по качеству, дизайну и конкурентоспособной по цене.

Оршанский льнокомбинат в 2020 году всего произвел продукции на Br177,3 млн (темп роста к 2019 году - 124,5%). Продано изделий на Br146,6 млн, в том числе экспорт составил $48,9 млн, или 88,1% к соответствующему периоду 2019 года.

Продукция льнокомбината поставлялась в 44 страны мира, 34 из которых - дальнего зарубежья (в 2019 году - в 42 страны, 32 - дальнего зарубежья). Географические направления экспорта расширены благодаря поставкам в Уругвай, Чили.

Оршанский льнокомбинат - крупнейший производитель льняных пряж, тканей и изделий из льна в странах СНГ и Европе.-0-