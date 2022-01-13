Лукьянов: обновленная Конституция поможет обеспечить преемственность и эволюцию в обществе

13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конституция должна соответствовать вызовам современности. Такое мнение высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов во время открытого диалога "Сила Основного закона" в Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам первого секретаря, только сбалансированный документ поможет обеспечить преемственность и эволюцию. "Сбалансированный документ, с комплексом сдержек и противовесов поможет сохранить стабильность в стрессовой ситуации", - считает Александр Лукьянов.

"Важно, что в дискуссию по изменению Конституции включается молодежь. Представители Центрального комитета БРСМ работают и со школьной аудиторией. Да, они не достигли электорального возраста, но им нужно осознавать, в каком государстве они будут жить. Стараемся слушать, слышать, доносить до Национального центра правовой информации те посылы, которые формируются в достаточно юной, но очень активной аудитории. У молодежи есть понимание, что это исторический момент в развитии страны. И от того, каким будет Основной закон, а он должен отвечать всем вызовам и угрозам современности, не только внутренним, но и внешним, зависит будущее", - отметил он.

Одним из участников открытого диалога стал ученик средней школы №32 Могилева Андрей Протасов. Подростку всего 15 лет, однако он не смог остаться в стороне от важного для страны события. "Я вносил свое предложение в проект Конституции через онлайн-платформу. Предлагал добавить строку об участии нашей страны в интеграционных образованиях. У нас Союз Беларуси и России, который динамично развивается. На мой взгляд, важно, чтобы такое взаимодействие было закреплено в нашем Основном законе, - подчеркнул молодой человек. - Здорово, что у каждого человека в нашей стране есть возможность внести предложения. Работа над проектом Конституции охватывает людей разного возраста. Воодушевляет мысль, что даже я принял участие в таком важном событии в жизни нашей страны. Сегодня мы определяем будущее Беларуси, и нам, молодому поколению, жить с обновленной Конституцией".

Еще одной участницей обсуждения стала председатель комиссии по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Молодежного парламента при Могилевском областном Совете депутатов Ольга Чаплыгина. "В Беларуси молодежь очень поддерживают, мы видим эту работу. Хочется, чтобы наши молодые люди ценили такой подход", - отметила девушка.

Директор яслей-сада - средней школы №44 Могилева Антон Лобановский впервые стал участником такой дискуссии. "Хочу послушать идеи и предложения других. Кроме этого, мне интересна сама площадка: рассматриваю вариант организации таких обсуждений в нашей школе, чтобы мой педагогический коллектив и старшеклассники знакомились с проектом Конституции. Важно, чтобы каждый понимал, что изменения нужны и в этом процессе должен принять участие каждый житель страны. Чтобы потом никто не говорил: я не знал или не участвовал. Наша главная цель, как педагогов, рассказать о происходящих процессах доступно и понятно", - отметил он.

Обсуждение проходило как офлайн, так и онлайн. Присоединились и районы Могилевской области по видеосвязи. Всего в работе диалоговой площадки участвовали порядка 150 человек.-0-