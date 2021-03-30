Лунинецкий лесхоз поставил первую партию березового сока на экспорт

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области начали отгружать березовый сок на экспорт, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Илья Шпак.

"Лунинецкий лесхоз отгрузил 25 т березового сока в Литву. Договоренности на экспорт также есть у Ивацевичского, Пинского и Ганцевичского лесхозов. В прошлом году за рубеж мы поставили 121,5 т сока. Этой весной будем исходить из потребностей заказчика", - сказал Илья Шпак.

Лесхозы Брестской области начали заготавливать березовый сок на прошлой неделе. Интенсивность сокодвижения из-за неблагоприятной погоды пока слабая. Несмотря на это в регионе уже заготовили 424 т напитка. "Заготовку лесхозы начали в разное время. За выходные все подсочились, и с 29 марта начался массовый сбор. Некоторые лесхозы начали поставлять сок на перерабатывающие предприятия", - добавил заместитель руководителя Брестского ГПЛХО.

Специалисты обращают внимание, что без разрешения заготавливать березовый сок запрещено. Нарушителям грозят штрафы.

В Брестской области в прошлом году сезон заготовки березового сока начался в начале марта.-0-