Лунинский метод: работать на опережение

Лунинецкий район стабильно входит в десятку передовых в рейтинге Брестчины. На таких, как говорится, и держится наше сельское хозяйство. Весомый вклад в районную копилку вносит один из ее лидеров – ОАО "Лунинский". Сельхозпредприятие уже который год доказывает, что можно не просто одновременно заниматься молочным и мясным производством, но и получить статус племенного хозяйства.

Молочные плюсы

Сельхозкооператив в агрогородке Лунин создан в 1948 году. В истории развития были и взлеты, и падения, но в целом хозяйство почти всегда держало высокую планку по всем направлениям деятельности. Надо сказать, везло и с руководителями, которые возглавляли хозяйство по 15–20 лет.

Вот и нынешний директор ОАО "Лунинский" Василий Мелюх занимает эту должность уже 22-й год. Начинал в 1984-м с бригадира, трудился начальником участка, прорабом, инженером. Одним словом, прошел все ступени карьерной лест­ницы.

– Так ведь и должно быть: благодаря накопленному опыту в растениеводстве, механизации, строительстве, животноводстве, общественной работе будущий руководитель расширяет кругозор, получает знания во всех направлениях деятельности хозяйства. Ты полностью владеешь информацией, – уверен Василий Степанович. – По нынешним меркам, наше ОАО относительно небольшое. Всего 4211 га сельхозугодий и 2742 пашни. Так исторически сложилось, что только 800 га наших земель располагаются вокруг агрогородка Лунин, где находится центральная усадьба хозяйства. Остальной массив – в 15 километрах, на территории сразу двух соседних хозяйств.

Специализируется сельхозпредприятие на производстве молочно-мясной продукции. Больше всего денег в казну, по словам директора, приносит молоко. В целом же прибыль по хозяйству за 2020 год составила 1 млн 138 тыс. рублей (плюс 22% к 2019 году). Рентабельность сложилась на уровне почти 15%.

В структуре хозяйства три животноводческих объекта: в 2012 году по современному проекту построили молочно-товарный комплекс, где сегодня содержится все дойное стадо. Еще одну ферму приспособили для откорма КРС (220 голов). На третьей ферме выращивают телок и нетелей.

– Плотность скота у нас достаточно высокая – на 100 угодий 86 голов. Поэтому каждый клочок земли задействован и имеет свое предназначение. Дойное стадо – 820 коров. По итогам 2020 года удой на корову составил 6185 литров молока, валовый надой увеличили на 19,7%. Рентабельность по реализации молока выше 50%, – отмечает директор. – Расти, безусловно, еще есть куда. Достроим на комплексе в этом году дополнительные помещения и немного увеличим поголовье.

К слову, с 2000 года по сегодняшний день хозяйство ежегодно прибавляет как по удоям на корову, так и по валовому производству. Так, за 20 лет не было ни одного года, чтобы эти показатели снизились хотя бы на один процент.

Новый статус

В 2021 году в истории ОАО можно отметить такое значимое событие, как получение статуса племенного хозяйства по разведению абердин-ангусской мясной породы. Что это дает? Во-первых, свидетельствует о высоком уровне селекционной и племенной работы, которая ведется специалистами сельхозпредприятия. Во-вторых, является гарантией его экономической стабильности и свидетельством того, что потенциальные покупатели племенной породы могут именно здесь приобрести скот с высокими качественными характеристиками.

Почему именно абердины? На самом деле абердин-ангусская порода коров уже давно уверенно занимает первые строчки в рейтинге популярности крупного рогатого скота именно в мясном направлении. К тому же животные довольно неприхотливы в уходе, быстро набирают вес и легко акклиматизируются. Сохраняют репродуктивные способности на протяжение всей жизни, а при скрещивании хорошо передают достоинства породы – мясные качества, скороспелость и безрогость.

– Начинали когда-то с покупки четырех племенных быков. Решили попробовать, посмотреть, что получится. В итоге за эти годы нарастили чистопородное стадо, а теперь еще, так сказать, официально засвидетельствовали, получив паспорт племенного хозяйства, – уточняет Василий Степанович.

Думать о завтрашнем дне

Растениеводство в сельхозпредприятии работает в первую очередь на животноводческую отрасль, в приоритете – заготовка полноценной кормовой базы. Несмотря на все катаклизмы природы, и в засушливый, и в дождливый год в хозяйстве стараются получить максимальный урожай.

К слову, в 2020 году с одного гектара земли здесь собрали 33,4 центнера зерновых, показав второй результат в районе.

– Помню, когда принимал это хозяйство, то по весне у нас не было ни сена, ни силоса, ни соломы. Приходилось искать по району, покупать у других хозяйств. Так вот когда ты уже прошел такую школу, то будешь всегда работать на опережение. И молодежь стараюсь так учить: нужно быть рачительным хозяином, – считает руководитель ОАО "Лунинский". – У нас слаженный коллектив, оттого и любая работа спорится. Например, видим, что не выйдет в этом году хороший урожай с озимых, значит, весной делаем упор на сев яровых. Одно другим дополняем, выполняя при этом все операции в оптимальные агротехнические сроки.

Общий результат зависит от личного вклада каждого работника. В этом плане ОАО "Лунинский" повезло: люди здесь работящие и очень ответственные, любое дело привыкли доводить до конца. Так, каждый механизатор, водитель или тракторист – на все руки мастер. Любое дело им по плечу: от посевной, подкормки, заготовки кормов до помощи соседним хозяйствам. Да и техника, надо сказать, под стать аграриям.

– Когда-то мы пахали пятью-шестью тракторами МТЗ-80 с маленькими плугами по 3 гектара, в штате было 96 механизаторов, четыре автотракторные бригады. Но техника, как и технологии в сельском хозяйстве, не стоит на месте, идет масштабное развитие. Сегодня на 25 механизаторов у нас вместо 18 комбайнов, которые были задействованы в 2000-х годах, всего 6 мощнейших агрегатов, – отмечает собеседник. – Процессы постарались максимально автоматизировать и механизировать. Даже на фермах мы уже полностью убрали ручной труд. Для помещений, которые строились в былые времена и куда современная техника не могла заехать, мы заказали трактора с низкопрофильными кабинами.

Кадровый потенциал

В который раз за время нашего разговора Василий Мелюх повторяет, что успешная деятельность сельхозпредприятия, каждый из результатов в любом направлении работы – это все победы коллективные. И, глядя на успехи хозяйства, с этим сложно не согласиться. Всего в штате – 143 человека.

Плечом к плечу здесь трудятся опытные аграрии, которые отдали сельскому хозяйству 10,15 и даже 20 лет, и молодежь, мыслящая инновациями и готовая экспериментировать.

– За последнюю пятилетку мы буквально омолодили наш коллектив, на 100% обеспечили себя специалистами. Главные инженер, энергетик, зоотехник, бухгалтер, агроном – это все молодежь, и очень перспективная, – улыбается руководитель ОАО.

Главный зоотехник Александр Дудка трудится здесь 6 лет. Признается, что в школе даже и не думал о работе в сельском хозяйстве. Но, как известно, жизнь непредсказуема.

– Хотел освоить совершенно другую профессию, связанную с мелиорацией. Но получилось как получилось, – улыбается специалист. – Учиться было легко, наверное, поэтому работать мне интересно. Даже спустя столько времени что-то узнаю, получаю новый опыт. В сельском хозяйстве ведь не то что год на год не приходится – здесь каждый день не похож на предыдущий. Да и от человека многое зависит: мне важно, чтобы все было на высоте. Поэтому и в выходные заглядываю на фермы, и в отпуске могу не один раз заехать, посмотреть, как накормили скот, сколько надоили. Все важно, даже малейший нюанс.

Так и Светлана Наварич, главный ветврач "Лунинского", волею судьбы связала свою жизнь с этой профессией. Правда, прошло уже 10 лет, но не было ни дня, чтобы специалист о чем-то пожалела.

– Всегда мечтала быть педагогом.

В школе училась играть на баяне, вот и думали мы с мамой, что буду учить этому детей после вуза. А не тут-то было, – рассказывает свою историю

Светлана. – Поступить-то я поступила, только на платное отделение. На то время старшая сестра уже училась, и маме, которая нас воспитывала одна, было бы очень тяжело платить еще и за мое обучение. Поэтому я вернулась домой, получила права и поступила в аграрный колледж. Уже будучи дипломированным специалистом, приехала в родные края. В хозяйстве мне дали дом, муж тоже здесь работает животноводом. Так и живем, растим двоих детей. Такое сейчас, наверное, нечасто встретишь, но я счастливый человек: мне повезло и с семьей, и с местом работы.

В 2021 году ОАО "Лунинский" получил статус племенного хозяйства по разведению абердин-ангусской, мясной породы.

По итогам уборочной-2020 урожайность зерновых в хозяйстве составила 33,4 ц/га. Это второй результат среди сельхозорганизаций Лунинецкого района.

Важные цифры:

Сельхозугодья – 4211 га

Пашня – 2742 га

Дойное стадо – 820 голов

Удой на корову (за 2020 год) – 6185 л

Урожайность зерновых – 33,4 ц/га

Рентабельность молока – выше 50%

Прибыль по хозяйству (за 2020 год) – 1 млн 138 тыс. руб

Коллектив – 143 человека

Средняя заработная плата – 1017 руб.

Марина ВАЛАХ

Павел ОРЛОВСКИЙ

Размещение рекламы на БЕЛТА