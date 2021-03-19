Луцкий: отступать от памяти о войне нельзя

19 марта, Верхнедвинский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Несмотря на то, что сегодня пытаются переписать национальную память о войне, нельзя отступать от нее, иначе это будет предательством самих себя. Такое мнение выразил министр информации Игорь Луцкий во время митинга-реквиема на мемориальном комплексе в д. Янино Верхнедвинского района, передает корреспондент БЕЛТА.

В траурном мероприятии на мемориальном комплексе жертвам фашизма, сожженным деревням, воинам-освободителям и землякам в д. Янино Верхнедвинского района принял участие министр информации Игорь Луцкий. "Такие мероприятия важны для нас, белорусов, которые никогда не забывали о войне и ее жертвах. Сейчас происходит попытка переписать нашу национальную память. Но мы не должны отступать от нее, потому что это будет предательство самих себя. Мемориалы, которых тысячи в стране и куда приходят люди, - это отметка памяти, необходимая нашему народу. Важно сохранить их и передать нашим потомкам. Мы видим, как стремительно меняется мир. Происходит, я бы сказал, информационная колонизация: нам навязывают догмы, мнения, которые нам не присущи. Память о Великой Отечественной войне, о той трагедии, которая затронула тысячи деревень Беларуси, должна нам говорить, что суверенитет и независимость - это великие блага, которые белорусы отстояли в те годы, а мы должны отстоять сейчас", - подчеркнул Игорь Луцкий.

Верхнедвинский район в годы Великой Отечественной потерял более 26 тыс. жителей, из них свыше 20,7 тыс. мирных граждан. Каратели сожгли 425 населенных пунктов, 203 деревни так и не были восстановлены.

Мемориальный комплекс в Янино, открытый в 1977 году, был воздвигнут в память о великой трагедии, которую пережил народ многострадальной Верхнедвинщины. На ее земле более 300 памятников обозначают места, где лютовал огненный смерч. Это свидетельства зверства фашизма и мук ни в чем не повинных людей - стариков, женщин, детей. Это незаживающая рана на сердце всей Беларуси, которая, словно многодетная мать, до сих пор оплакивает своих дочерей и сыновей.

Акция памяти жертвам сожженных деревень в Витебской области сегодня прошла также на "Пантеоне памяти" в урочище Воробьевы горы Городокского района.-0-

Фото Александра Хитрова