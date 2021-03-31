Луцкий: районные газеты - связующее звено между людьми и властью

31 марта, Хотимск /Корр. БЕЛТА/. Районные газеты - связующее звено между людьми и властью. Такое мнение высказал министр информации Игорь Луцкий во время встречи с трудовым коллективом издания "Шлях Кастрычнiка" в Хотимске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Районные газеты выступают связующим звеном между властью и людьми. Ведь через местные СМИ транслируется вся важная информация о работе государственных органов. В свою очередь, люди поднимают насущные проблемы, в которых в том числе разбираются региональные журналисты", - отметил министр.

Игорь Луцкий поинтересовался формами работы газеты с читателями. Как рассказала главный редактор хотимской районной газеты Эльмира Карпова, в социальных сетях есть страничка, через которую жители взаимодействуют с редакцией: обращают внимание на различные проблемы, которые есть в городе и районе. Зачастую поступающие сообщения становятся информационными поводами.

Еще одна идея журналистов - создать на электронной странице газеты отдельную вкладку, которая будет посвящена истории и современной жизни Хотимска и района. Такой ресурс может стать серьезным помощником для тех, кто хочет больше узнать про данный регион Могилевской области. Министр информации поддержал инициативу.

Кроме этого, Игорь Луцкий провел в райцентре прием граждан и прямую телефонную линию.-0-