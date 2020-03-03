Львы из Ташкента поселились в Минском зоопарке

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пара африканских львов прибыла из Ташкентского зоопарка воздушным транспортом в Минский зоопарк, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Животные получены по договору обмена. В Узбекистан из Минска отправили пару енотов, сипух, темных тигровых питонов и несколько десятков грызунов.

Львенка зовут Артур, львицу - Ника. Обоим животным около полутора лет (с разницей в 2 месяца), для львят это подростковый возраст активности и любознательности. Вольер новоселов, в котором уже обитает львица Киса, снабдили специальными "игрушками" - зеленые елочки, покрышки от автомобилей, мячик вызывают у львов повышенный интерес. После перелета и переездов, которые парочка перенесла неплохо, питомцы довольно быстро освоились на новом месте и демонстрируют завидный аппетит. Ежедневно в рационе животных мясо (курицу чередуют с нежирной говядиной), также дают яйца и молоко.

Старшая Киса, которая в 2005 году переселилась в Минск из российского переездного зверинца, взяла львят под опеку и старательно их оберегает. После того как молодые хищники привыкли к внутреннему вольеру, их выпустили на улицу - в огороженный вольер рядом с центральной аллеей под взгляды посетителей. Сейчас у новоселов период адаптации.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тыс. животных 500 видов.-0-