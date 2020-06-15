Лыжероллерная дорожка санатория-профилактория БНТУ "Политехник" открылась в Минске

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лыжероллерную дорожку санатория-профилактория БНТУ "Политехник" торжественно открыли сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил ректор БНТУ Сергей Харитончик, это знаковый день для университета. "Мы открываем летнюю оздоровительную смену и лыжероллерную дорожку. У нас еще много будет построено спортивных объектов, и нам всем здесь станет комфортно отдыхать и тренироваться", - сказал он.

Министр образования Игорь Карпенко напомнил, что в марте этого года в Амстердаме прошел чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту. "Наши ребята оттуда вернулись с медалями. А в марте 2018 года такой чемпионат прошел у нас в Беларуси. Мы встречались со спортсменами, разговаривали о том, чего не хватает для развития конькобежного спорта - именно таких примерно трасс, которые бы позволяли в летний период тренироваться, особенно юным спортсменам. Я пообещал: в ближайшее время мы несколько объектов постараемся приспособить для того, чтобы можно было культивировать этот вид спорта, - подчеркнул министр. - Родилась идея сделать эту дорожку здесь протяженностью 1,3 км. И это первая ласточка. В дальнейшем мы планируем реконструировать стадион Могилевского государственного университета имени А.Кулешова. Мы заинтересованы развивать детский спорт, потому что он дает подпитку большому спорту. Убежден: эта дорожка - только часть инфраструктуры, которую мы здесь планируем, и пусть на этой дорожке рождаются новые имена".

Как добавил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, приятно, что на карте Беларуси появился новый спортивный объект. "Государство уделяет огромное внимание развитию спорта. И отрадно, что при наличии такой инфраструктуры у нас появляются прекрасные спортсмены во многих видах спорта. Перспективы у нашего спорта есть", - отметил Сергей Ковальчук.-0-