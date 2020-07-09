Лыжероллерная трасса открылась после реконструкции в Минске

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лыжероллерная трасса открылась сегодня после реконструкции в столичном микрорайоне Дражня, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии открытия принимали участие заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский, представители администрации Партизанского и Заводского районов столицы.

Реконструированная в Минске лыжероллерная трасса выполнена с учетом пожеланий паралимпийцев - Шепель Председатель общественного объединения "Паралимпийский комитет Республики Беларусь" констатировал, что трасса будет востребована для тренировок спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

После реконструкции заниматься спортом на объекте смогут не только обычные любители здорового образа жизни и юные спортсмены, но и люди с ограниченными возможностями.

На территории комплекса появилась площадка с уличными антивандальными тренажерами, а также открытое стрельбище для пневматического оружия на 16 установок.

Оборудованная мачтами освещения трасса протянулась вдоль ул.Ваупшасова и уходит в лесной массив. Длина маршрута составила 2,7 км.

Помимо новых объектов для посетителей открыты пункт проката и мастерская по ремонту инвентаря.-0-

Фото Сергея Шелега