Лыжная эстафета среди работников администраций районов и Мингорисполкома пройдет 6 февраля

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники районных администраций столицы и Мингорисполкома 6 февраля посоревнуются в лыжной эстафете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе горисполкома.

Протяженность трассы в эстафете составит 4 км - по одному на каждого участника соревнования. Группа включает трех мужчин и одну женщину. Команды сформированы из наиболее подготовленных к эстафете начальников и сотрудников городских администраций и горисполкома.

Эстафета развернется на городской лыжероллерной трассе по адресу пр. Победителей, 22.-0-