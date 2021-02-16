Лыжные трассы появятся во всех административных районах Минска следующей зимой

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующей зимой лыжные трассы появятся во всех административных районах Минска. Об этом шла речь сегодня на оперативном совещании в столичной мэрии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Офицально".

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил профильным службам отработать и предложить места для создания таких объектов. "За лето нужно подобрать такие места в каждом районе города", - сказал он.

Глава города также потребовал проследить за тем, чтобы залитые на зиму катки и хоккейные коробки содержались в надлежащем состоянии и были доступны горожанам. Физкультурно-оздоровительным центрам и учреждениям образования столицы предстоит активизировать работу по популяризации зимних видов спорта.-0-