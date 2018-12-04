Лыжный забег Дедов Морозов пройдет в Могилеве

4 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Подникольском парке Могилева 29 декабря состоится новогодний лыжный забег "Самый быстрый Дед Мороз", сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления культуры горисполкома Ирина Жаббарова, передает корреспондент БЕЛТА.

В забеге могут принять участие все желающие, но обязательное условие - в костюме Деда Мороза или хотя бы с его элементами. "Протяженность маршрута будет доступная - до 1 км, а если к нам поступит много заявок от юных могилевчан, то для них устроят отдельный забег на более короткую дистанцию", - сказала Ирина Жаббарова. Во время мероприятия будет организована интерактивная праздничная программа.

Накануне православного Рождества в Подниколье запланировано проведение акции по изготовлению фигур из снега "Могилев, я дарю тебе сказку!" и спортивные конкурсы "Зимние забавы".

"Мы запланировали в этом году более 100 новогодних мероприятий, при этом много новых, поменяли формат традиционных, будем задействовать новые площадки, - отметила Ирина Жаббарова. - Программа стартует уже с 10 декабря и будет яркой, креативной и насыщенной. Главными площадками для новогодних торжеств станут площади Ленина, Звезд и Славы".

Открытием основных новогодних и рождественских мероприятий послужит церемония зажжения огней на главной елке Могилева 22 декабря на площади Ленина.-0-