Магазины в жилых домах, нанотехнологии, ценообразование - Рогащук провел прием граждан в Гомеле

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук провел личный прием граждан и представителей юридических лиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Гомельчанка Вера Белоус озвучила волнующий ее и соседей вопрос по открытию трех магазинов на первом этаже дома по ул. Интернациональной. Жители переживают за сохранность зеленых насаждений. "Когда новые торговые объекты будут обустраиваться, наши кусты и деревья не выживут. Возможно, их заложат тротуарной плиткой. Очень не хотелось бы. Наши власти многое делают, мы не обижаемся. Надеюсь, и сейчас нас услышат", - сказала женщина.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко разъяснил историю вопроса. Тема открытия магазинов на первых этажах жилых домов с каждым годом набирает популярность в областном центре. Всего в Гомеле открыто более 1 тыс. таких торговых объектов. Он заверил, что и в этом случае все будет сделано в соответствии с законодательством. Архитектор областного центра согласовал проект по открытию новых торговых центров - и зеленую зону не затронут. Главе администрации Центрального района дано поручение взять на контроль эту тему.

Жильцы 33-го дома по ул. Интернациональной просили рассмотреть еще один проблемный для них вопрос. Несколько лет назад после реконструкции проезжей части к пятиэтажке перенесли остановку. Здесь проходит более 60 маршрутов, увеличив и поток людей. Жильцы понимают, что остановка нужна, но просят перенести ее ближе к промзоне или нежилому зданию.

"Действительно, по значимости улица Интернациональная - одна из небольших, но очень значимых транспортных артерий города. Она соединяет три района. Обустройство остановки в этом месте согласовано с ГАИ и транспортными организациями", - ответил Петр Кириченко.

Николай Рогащук решил рассмотреть проблему детально, с выездом на место.

Земельный вопрос поступил от пенсионерки из Жлобина Екатерины Дмитриевны. Почти 20 лет живет одна, сама ведет хозяйство. Несколько лет она борется за сохранность своего участка. По ее словам, соседи незаконно приватизировали часть ее земли. Кроме того, женщина пожаловалась на сырость и плесень в доме. Помощник Президента - инспектор по Гомельской области сказал, что к ней придет комиссия во главе с заместителем председателя Жлобинского райисполкома и обследует помещения.

Нанотехнологии в сельском хозяйстве предлагает применять гомельчанин Олег Богданов. Производством удобрений на основе активного кремния занимается его партнер из Москвы. По словам представителя компании-производителя, в среднем за сезон использование нанокремния дает рентабельность более 600%. Экономический эффект просчитан пока только по трем зарегистрированным культурам - злакам, кукурузы и сахарной свеклы.

Производитель готов бесплатно предоставить почти 800 кг для экспериментального использования нанокремния в хозяйствах Гомельской области по схеме: три района, четыре культуры, пять повторностей. Одно условие - все должно проходить под жестким контролем облисполкома. Представитель московской фирмы не против, если к эксперименту подключатся студенты и учащиеся профильных факультетов и колледжей, которые будут отражать ход и результаты работы.

Сразу с приема инициаторы эксперимента отправились в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома для обсуждения деталей возможного сотрудничества.

Гомельчанин Николай Данилович поинтересовался принципом ценообразования на лекарства и продукты. По состоянию здоровья мужчина вынужден принимать препараты по назначению врача. "Я на этих каплях живу", - сказал он. Заметил существенную разницу в ценах на лекарство в аптеках города, а также на оказание услуг в медцентрах. Пенсионер обратил внимание на подорожание рыбы и круп. Заявителю дали разъяснения. Также к решению вопроса подключились представители главного управления здравоохранения. Горожанину предложили аналоги дорогостоящему препарату. В целом помощник Президента - инспектор по Гомельской области заверил: со стороны разных ведомств контроль за ценообразованием в стране жесткий.

Всего на прием обратились девять человек. Они затронули вопросы в сфере торговли, благоустройства, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, трудовых и земельных споров. Для их решения даны поручения, назначены ответственные. Вопросы взяты на контроль.

По итогам первого приема в должности помощника Президента - инспектора по Гомельской области Николай Рогащук подчеркнул, что такое общение с гражданами позволяет узнать напрямую о состоянии дел на местах, проблемах, которые волнуют людей. "Это одновременно сложно и интересно. Приятно, что некоторые гомельчане приходили сегодня не только для решения собственных вопросов, но и затрагивали темы, которые касаются многих людей. Такую форму работы продолжим. Планируем также выездные приемы в разные районы области", - резюмировал он.-0-