Макеты сожженных фашистами деревень разместят в учреждениях образования и культуры Могилевской области

Референдум
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 25 февраля 2022
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:35 "Белтелеком" стал единым оператором республиканской системы мониторинга общественной безопасности Президент
13:27 Мужчина спасен при пожаре квартиры в Осиповичском районе Происшествия
13:24 Около 1,5 млн т цемента планируют реализовать на БУТБ в этом году Экономика
13:23 УЕФА перенес финал Лиги чемпионов в Париж Спорт
13:21 Лукашенко отмечает высокую явку на досрочном голосовании по Конституции Президент
13:20 Мошенники украли с карты минчанина более Br8 тыс. Происшествия
13:17 Сотрудница банка в Шумилино крала деньги со счетов и оформляла кредиты на клиентов без их ведома Происшествия
13:16 ФОТОФАКТ: Петр Миклашевич принял участие в досрочном голосовании Общество
13:14 Мясникович об основных задачах ЕАЭС в 2022 году: инвестиции, цифровизация, кооперация Экономика
13:04 "Главное, будущий врач это ремесло увидел". Лукашенко об опыте создания университетских клиник Президент
13:02 Лавров: Запад выгораживает преступления украинского режима В мире
12:55 "Все переворачивается внутри". Актеры Купаловского о премьере спектакля Культура
12:53 "Белавиа" скорректировала расписание некоторых рейсов Общество
12:52 Макеты сожженных фашистами деревень разместят в учреждениях образования и культуры Могилевской области Регионы
12:50 В Могилеве благоустроят парк им. 60-летия Великого Октября Регионы
12:45 Сыранков: западные СМИ предоставляют дезинформацию населению Евросоюза Общество
12:45 МИД оказывает содействие белорусам в Украине: к дипломатам обратились более 1,5 тыс. человек Политика
12:44 Электропотребление в Беларуси за 2021 год выросло на 2,3 млрд кВтч Экономика
12:40 Мясникович заявил об усилении социальной политики в ЕАЭС Экономика
12:40 Беларусь планирует достигнуть $700 млн по экспорту строительных услуг в 2022 году Экономика
12:39 "Это была очень сильная спецоперация". Лукашенко о реакции в Беларуси на пандемию Президент
12:27 Устойчивый спрос в стране и за рубежом: Беларусь наращивает поставки продовольствия во все регионы мира Экономика
12:24 Наблюдатель из Италии: для нас Беларусь - пример суверенного государства Общество
12:20 Лукашенко: причины событий в Украине кроются в руководстве страны Президент
12:19 Бывшая гражданка Украины: сомнений по поводу выбора на референдуме и быть не могло Регионы
12:13 В офисе Зеленского заявили, что все украинские порты и небо закрыты В мире
12:11 Итальянский сенатор: надеемся, что референдум принесет много выгоды для Беларуси Общество
12:10 Минэкономики Франции: вопрос поставок газа из РФ в Европу стратегический В мире
12:07 Лукашенко высказался о ценах и инфляции в Беларуси Президент
12:02 Головченко: есть предпосылки для наращивания товарооборота между Беларусью и Узбекистаном Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
25 февраля 2022, 12:52

Макеты сожженных фашистами деревень разместят в учреждениях образования и культуры Могилевской области

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Год исторической памяти"
Щеткина: санкции призваны ослабить экономику страны, резко снизить благосостояние людей
Субботин: защита Родины записана в генетическом коде белорусов

25 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в музее им. П.В. Масленикова подвели итоги областной патриотической акции по созданию макетов деревень, сожженных в годы Великой Отечественной войны. В ближайшее время макеты будут переданы учреждениям образования и культуры, где они разместятся в музеях и экспозициях, передает корреспондент БЕЛТА.

Активными участниками акции стали дети совместно с педагогами. Как отметил председатель Могилевской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Глаз, проект по созданию макетов сожженных деревень был успешно реализован. "Наша акция нужна не только сегодня, она понадобится нам завтра. Сейчас в таких акциях и проектах нуждается наше подрастающее поколение", - сказал он.

Дипломы I степени получили несколько учреждений. Среди них Кличевский центр дополнительного образования детей и молодежи. Ребята вместе с педагогами создали макеты деревень Вязень и Селец до их уничтожения фашистами. Обладателями 1-го места также стали средняя школа №3 Осиповичей и Лапичская средняя школа, учащиеся которых воссоздали деревню Маковье. Гимназия Осиповичей получила 1-е место за макет деревни Бортное.

По словам педагога Кличевского центра допобразования детей и молодежи Натальи Мелешко, работа по созданию макета началась с архивных документов. За помощью обращались в местный краеведческий музей и к воспоминаниям местных жителей. "Дети проявляли большой интерес к этой работе. Некоторые даже не знали, что такое вообще могло быть, чтобы одни люди заживо сжигали других. Когда им что-то говоришь, они не так воспринимают информацию, а когда сами прикоснулись к этой работе - совсем уже другие чувства и эмоции испытали", - рассказала педагог.

По словам руководителя военно-патриотического воспитания и учителя трудового обучения средней школы №3 Осиповичей Юрия Корбана, работа по созданию макета деревни Маковье растянулась почти на месяц. "Первое, что мы сделали, когда узнали об акции, - обратились к историческим документам, потому что очень много есть неточностей. В этой деревне была страшная трагедия: сначала фашисты сожгли первую группу людей в домике лесника. После этого они оставили себе несколько домов, чтобы жить, а остальные сожгли вместе с людьми. Это произошло в январе 1943 года, - рассказал он. - Когда мы придумывали макет деревни, то решили идти не от того, как она выглядела до прихода фашистских войск, а показать людям, что стало с этой цветущей деревушкой после. Мы знали, что этот макет позже будет размещаться в небольшом помещении, потому заднюю стенку сделали зеркальной. Вместе с детьми на уроках труда делали остовы домов, обжигали их, делали печки, которые оставались после сожжения домов. Детям была очень интересна эта работа, история их родного края".

Второе место в областной акции присуждено средней школе №2 г.п.Глуска - школьники сделали миниатюру деревни Белое. Вендорожский детский сад - средняя школа Могилевского района получил диплом II степени за макет деревни Дубинка.

Обладателями 3-го места в областной патриотической акции стала Маслаковская средняя школа Горецкого района за макет деревни Напрасновка. Такую же награду завоевал Черноручский детский сад - средняя школа Шкловского района - ребята создали миниатюру деревни Рубеж. За макет деревни Паньковская Буда дипломом III степени награжден Костюковичский районный центр детского творчества.

Одним из членов жюри, оценивающих представленные работы, был заместитель прокурора Могилевской области Андрей Волков. Он рассказал, что такие акции и проекты сейчас очень востребованы. "Было сложно оценивать работы, потому люди вложили в них очень много труда. И этим прониклись дети, участвовавшие в разработке и создании макетов сожженных деревень, - подчеркнул он. - Для нас как представителей прокуратуры этот проект представлял особый интерес. Сейчас в Беларуси расследуется уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. У нас много архивных документов, различной информации. И с каждым днем количество сведений увеличивается. Сейчас установлено более 1,6 тыс. сожженных деревень, обнаружено 38 ранее неустановленных мест массовых захоронений. На этот год запланировано около 8 поисковых работ и раскопок. Мы будем продолжать эту работу и рассказывать о ней, чтобы люди знали и помнили свою историю".

Кроме дипломов победителей некоторые учреждения награждены благодарственными письмами и памятными подарками от прокуратуры Могилевской области, а также дипломом Могилевской областной организации союза художников.

Организатором конкурса стала Могилевская областная организация Белорусского общественного объединения ветеранов совместно с Могилевским областным отделением ОО "Белорусский фонд мира".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция ВОВ история Могилев патриотизм
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Могилеве благоустроят парк им. 60-летия Великого Октября
Светлана Воробьева. Фото управления ГКСЭ по Гомельской области Бывшая гражданка Украины: сомнений по поводу выбора на референдуме и быть не могло
Фото из архива Более 60% жителей Брестской области привились от коронавируса
Председатель Минской городской избирательной комиссии: более 20% горожан уже проголосовали
Мнение: ничто не должно стать преградой для реализации нашего гражданского права
Фото из архива В районе аэропорта Витебск в 2023 году построят транспортно-логистический центр
Главное
Лукашенко об МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: вас признали, хлеб не зря едите
Промкооперация, импортозамещение, продбезопасность: Головченко о ключевых задачах ЕАЭС
Устойчивый спрос в стране и за рубежом: Беларусь наращивает поставки продовольствия во все регионы мира
Акция ко Дню защитников Отечества ДЕЙСТВУЕТ ЕЩЕ 4 ДНЯ! Сэкономь на покупке недвижимости ДО 25 000 РУБЛЕЙ!
Топ-новости
Лукашенко высказался о ценах и инфляции в Беларуси
Лукашенко: причины событий в Украине кроются в руководстве страны
"Это была очень сильная спецоперация". Лукашенко о реакции в Беларуси на пандемию
"Белтелеком" стал единым оператором республиканской системы мониторинга общественной безопасности
Головченко: есть предпосылки для наращивания товарооборота между Беларусью и Узбекистаном
Петришенко: в ЕАЭС уделят особое внимание формированию общих энергетических рынков
МИД оказывает содействие белорусам в Украине: к дипломатам обратились более 1,5 тыс. человек
Снопков заявил об отсутствии особых проблем в работе предприятий и потребительского рынка
"Белавиа" скорректировала расписание некоторых рейсов
Итальянский сенатор: надеемся, что референдум принесет много выгоды для Беларуси
Сыранков: западные СМИ предоставляют дезинформацию населению Евросоюза
Международный наблюдатель: в Беларуси созрели общественные условия для референдума
В Беларуси 11,5 тыс. многодетных семей обеспечены жильем в 2021 году
Первый энергоблок БелАЭС выработал 7,6 млрд кВт/ч электроэнергии
В Беларуси определен перечень выплат социального характера для открытия базового счета в банке
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Референдум по Конституции Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.