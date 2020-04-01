Максимум фасованного товара, дистанция в очереди не менее 1 м - рекомендации Брестского облисполкома

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский облисполком рекомендовал организациям торговли и общественного питания комплекс мероприятий по профилактике возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Документ опубликован на официальном сайте облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Собственники должны установить в местах скопления людей (на входе, в фойе, торговых залах, санузлах) дозаторы с антисептиками для обработки рук. Тесно контактирующему с посетителями персоналу рекомендовано работать в перчатках и защитных масках. Торговым объектам нужно обеспечить максимальную реализацию товаров в фасованном виде, в том числе кондитерских и хлебобулочных изделий, сухофруктов. Также необходимо организовать дистанцию между покупателями в очереди на расстоянии 1-1,5 м.

Объектам общественного питания предложено ограничить время работы (в том числе ночным клубам и караоке-барам) до 23.00. Расстояние между столами должно составлять не меньше 1,5 м. Временно необходимо приостановить оказание услуг по курению кальяна.

Убирать помещения нужно с использованием дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму, регулярно обрабатывать оборудование, витрины, прилавки, поручни, тележки, покупательские корзины. Транспортные средства для перевозки товаров рекомендовано мыть с применением дезсредств с наружной и внутренней сторон.

Для своевременного выявления и изоляции заболевших у персонала дважды в смену будут измерять температуру.-0-